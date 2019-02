Tilsa Lozano llama "gordo" a 'Loco' Vargas [VIDEO]

La conductora de 'En exclusiva', Tilsa Lozano, se refirió al aspecto físico del futbolista Juan Manuel Vargas en conversación con la prensa peruana.

Las declaraciones de la presentadora de televisión se dieron cuando a Tilsa le consultaron si regresaría al 'Valor de de la Verdad' para hablar sobre su pasado con el futbolista nacional.

Ante esta consulta y pese a que era consciente de que sus declaraciones iban a rebotar en la prensa, la presentadora calificó de "gordo" al deportista.

“No tengo nada que hablar del ‘Gordo’... digo, del ‘Loco’ Vargas”, afirmó Tilsa Lozano para Trome, respecto al futbolista y la posibilidad de volver a sentarse en el sillón rojo del periodista Beto Ortiz.

“Claro que tengo ganas de volver al sillón rojo, pero no para hablar del ‘Gordo’... ¿cómo se llama?, el ‘Loco’ Vargas. No tengo nada que hablar de él, pero sí de muchas otras cosas, porque él es un tema cerrado en mi vida. Han pasado 6 años desde que me senté en el programa y me han sucedido muchas otras cosas, y tengo mis secretos”, agregó.

Sobre las indirectas con Dorita Orbegoso, la conductora señaló: "No tengo problema con nadie, soy profesional y recibo a todos. Hace unos días estuvo aquí Daniela Cilloniz y todo bien. Yo no hablo de ella (Dorita), aquí todos son bienvenidos y la producción invita a los personajes que se necesiten por los temas que tocamos".

Además, Tilsa Lozano habló sobre su ex amiga Angie Jibaja y si habría la posibilidad de que pise su programa en Panamericana TV. "Eso depende de los productores, no soy la dueña del programa. No tengo nada que decir sobre ella, y le deseo lo mejor como a todo el mundo", sentenció.

Tilsa Lozano habló del 'Loco' Vargas en 'El Valor de la Verdad'