Beto Ortiz celebra a lo grande el cumpleaños de la hija de Alan García

Hace unas semanas la hija de Alan García se mostró emocionada porque iba a cumplir un año más de vida. A través de una publicación en Instagram, Carla García no tuvo problemas en revelar cuál sería su edad.

En su publicación que generó miles de likes de sus seguidores, la hija más famosa del aprista Alan García y la mejor amiga del periodista Beto Ortiz expresó lo bien que siente a los 44 años.

“Amistades, dentro de un mes cumplo 44 y sigo teniendo ganas de reírme y portarme como una loca cuando ponen la canción que me gusta. También me siento nueva y me digo a mí misma ‘qué rica’ algunos días frente al espejo, expresó Carla García en Instagram, el pasado 9 de enero.



La hija del expresidente aprista también señaló que algunas veces le gusta lucir mucho más joven. “A veces (sólo cuando me cabe) compro ropa en la sección juvenil de las tiendas por departamentos. No entiendo bien cuando me dicen que me porte como de mi edad. No sé qué significa eso porque estoy ocupada viviendo todos los días lo mejor que pueda. Ya les informo el mes que viene si me tejo un chal y compro una mecedora para ver la novela, como algunos sugieren”, añadió en Instagram.

Y justamente un mes después de la publicación, Carla García llegó a los 44 años. Uno de los regalos que más le impresionó fue el que le dio un hombre de nombre Emilio, a quien le agradeció por el gesto vía Instagram.

“A Emilio no lo conozco personalmente. Me acuerdo que en las Eliminatorias al Mundial yo apostaba cosas raras en Twitter y que en una de esas apuestas, el ganó y nos comunicamos por inbox para enviarle una botella de no sé qué. Esa fue la primera vez que supe de su existencia. Después, tuit va, tuit viene, Emilio vuelve a su casa en Iquitos, Emilio viene y va, pero nunca nos hemos visto frente a frente. Esta mañana al salir de la casa el portero me dio este corazón con alas (bien empaquetadito), el primer regalo de mi cumpleaños 44 que recibo. La tarjeta la firma @shipibo_soy, el user de Emilio en redes. Me ha encantado, querido. Un millón de gracias. Bien vale combatir cinco mil babosos en redes para tener la posibilidad de conocer un amigo como tú”, expresó la hija de Alan García. “Qué no me puedo poner filin? A que sí”, añadió junto a la foto de su regalo.

En otra publicación, Carla García compartió una fotografía de Beto Ortiz, quien se hizo presente en el cumpleaños de su mejor amiga. El periodista compartió en su cuenta de Instagram la misma foto que se tomaron en el Belmond Miraflores Park Hotel.

