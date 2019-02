Grammy 2019: Filtran la posible lista de ganadores [FOTOS]

La hora ha llegado para conocer a los flamantes ganadores de los Grammy 2019. Los 61 edición, organizados por Alicia Keys, se llevarán a cabo en el complejo Staples Center en Los Ángeles este domingo y la posible lista de ganadores se ha filtrado.

Los cantantes más nominados incluyen Kendrick Lamar (8), Drake (7), Boi-1Da y Brandi Carlile (6 ); y Mike Bozzi, Cardi B, Childish Gambino, Her, Maren Morris y Sounwave (5 candidaturas cada uno).

En tanto, la categoría principal del año, el álbum del año honor, Cardi B, Brandi Carlile, Drake, Her, Post Malone, Janelle Monáe y Kacey Musgraves se enfrentarán a la exitosa banda sonora de Marvel Black Panther. Los Grammy 2019 promete traer más de una sorpresa en su edición 61 desde el Staples Center en Los Ángeles.

Mientras tanto, Cardi B, Mac Miller, Nipsey Hussle, Pusha T y Travis Scott competirán en la mejor categoría de álbum de rap. En la categoría de mejor álbum de rock, Alice In Chains, Fall Out Boy, Ghost, Greta Van Fleet y Weezer compiten por el honor.

De acuerdo con Hollywood Reporter, Brandi Carlile se lleva tres honores, mientras que Dave Chappelle y Beck figuran entre los primeros ganadores. ¿Pero que tan cierto puede ser esto si la ceremonia principal se transmitirá en breve? Según especialistas en este tipo de eventos, los más voceados y con mayor nominaciones, casi siempre, se alzan con los galardones.

El registro de la categoría del año incluye "Me gusta" (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin), "La broma" (Brandi Carlile), "This is America" ​​(Childish Gambino), "El plan de Dios" (Drake), "Shallow" (Lady Gaga & Bradley Cooper), "All the Stars" (Kendrick Lamar & SZA), "Rockstar" (Post Malone con 21 Savage) y "The Middle" (Zedd, Maren Morris y Gray).

Los ganadores de los Grammy 2019 ​​y no televisados ​​se actualizarán en vivo a medida que se den a conocer los flamantes destacados de cada categoría.

Cardi B- "I Like it"