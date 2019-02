Luciana Fuster es cuestionada por realizar concierto pese a lesión en los labios

El pasado 5 de febrero Luciana Fuster sufrió una fuerte lesión en los labios mientras realizaba una competencia en 'Esto es Guerra'. La modelo tuvo que ser intervenida inmediatamente con 6 puntos en esa parte de su rostro.

Pese a esa intervención, la modelo continúa con su carrera musical y este fin de semana se presentó en un evento para dar a conocer su nueva canción junto a Emilio Jiame.

Los usuarios de Instagram no estuvieron de acuerdo con la decisión de Luciana Fuster y la criticaron por no darle prioridad a su salud.

Así es, la modelo guardó reposo los primeros días, pero este fin de semana decidió subirse a un escenario y cantar en vivo.

"Si estás mal de tus labios por qué cantas y dices que no haces playback", le cuestionó una usuaria a Luciana Fuster.

Ante esta pregunta, la modelo y ahora cantante no se quedó callada y respondió: "Ya pasó una semana desde que me accidenté y ya el lunes me quitan los puntos. Ya tengo toda la movilidad de los labios".

Sobre la nueva canción de Luciana Fuster

Luciana Fuster se encuentra en la promoción de su primera canción con Emilio Jaime y Nesty Boy.

La canción y el videoclip oficial de "B.A.E. Remix" se estrenó en todas las plataformas musicales desde el 1 de febrero.

El día que Luciana Fuster sufrió golpe en los labios