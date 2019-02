Aracely Arámbula sobre Luis Miguel: "Lo mejor de su vida me lo he quedado yo"

La actriz originaria de México, Aracely Arámbula, sorprendió a toda la prensa al pronunciarse, después de un largo tiempo, sobre el padre de sus hijos Luis Miguel. Más de ocho años después de anunciada su separación, esta ex pareja sigue haciendo noticia, para curiosidad de los seguidores de la estrella de Televisa y el Sol de México.

Según registra el portal 'Quién', Arámbula se animó a hablar sobre Luis Miguel. en la alfombra roja de "La boda de mi mejor amigo", realizada hace algunos días. Las preguntas de la prensa, como era de esperarse, se dirigieron hacia la posible aparición de la actriz en la bioserie que viene preparando El Sol de México. "Ya están listos mis abogados, ellos son los que van a estar listos”, refirió escuetamente la estrella de Televisa.

Sobre la probabilidad de que sus dos hijos también sean mencionados y aparezcan en la trama, Aracelly sentenció: "No está autorizado mi nombre ni mucho menos el de mis hijos. No quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturbe porque no hay necesidad, el señor canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer tanto". La protagonista de "Corazón Salvaje" enfatizó de esta forma el poco interés que tiene porque aparezca su nombre dentro de la cinta que Luis Miguel viene planeando. Asimismo recordó que sus hijos son menores de edad por lo cual no habría porque exponerlos: " Que saquen hasta antes que me conoció y listo, será un éxito también”.

La frase que más llamó la atención fue la que dijo minutos después, al recordarle que el "Sol de México" es también padre de los niños. "“Como dice Julio Iglesias, lo mejor de su vida me lo he quedado yo”, refirió de manera sarcástica para luego agregar “Por supuesto que mi nombre no lo pueden usar.