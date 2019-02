Karen Dejo tras denuncia de Poly: "qué fácil es manchar la integridad de los compañeros"

La integrante de 'Esto es guerra', Karen Dejo, usó su cuenta de Twitter para opinar con respecto a las declaraciones dadas por Paula Ávila, quien hace unos días confesó que el 25 fue drogada durante una fiesta donde estaban participantes de programa juvenil de competencia, revelación que ha generado reacciones entres distintas figuras del espectáculo.

La popular 'Sabrosura' despotricó contra su ex compañera pues considera que este suceso nunca debió salir a través de la pantalla chica. "Esto no es farándula, menos un show mediático, sino algo bastante serie que debe ser ventilado en el Poder Judicial y no en la televisión, ya bastante morbo", escribió la modelo de 38 años.

Indignada, Karen Dejo también manifestó que se haya involucrado a algunos compañeros de trabajo más aún porque también los conoce y aseguró que ha estado en fiestas con ellos y que todo ha sido tranquilo. "Qué pena que el tema se esté llevando por el lado del escándalo. Creo que no es la forma de buscar al o los culpables de lo que dicen ocurrió. Así no se investiga porque no se llegará a nada”.

Mensaje de Karen Dejo en Twitter tras denuncia de Poly Ávila

"Conozco a varios porque trabajo en este medio. Me he divertido con ellos sanamente, sé que lo hacen de manera natural. Son jóvenes y están con toda la adrenalina”, añadió la integrante de los 'Retadores' de 'Esto es guerra'.

Recordemos que los 'chicos reality' Nicola Porcella, Ignacio Baladán y Alexzandra Méndez 'La Chama' son algunos de los jóvenes involucrados en este delicado tema, en la que Poly Ávila reveló haber sido drogada, el 25 de enero, en una fiesta en Asia.

La reacción de Nicola Porcella tras la fuerte denuncia que hizo Poly Ávila, según 'Válgame Dios'.

Así son las famosas fiestas...

Paula Ávila cuenta en un video publicado en Instagram lo que le pasó en la fiesta donde estaban chicos reality