Leslie Shaw llora al enterarse de la muerte de Legarda [VIDEO]

Legarda murió a los 29 años de edad víctima de una bala perdida en un tiroteo registrado en la ciudad de Medellín, Colombia. Nuevamente la inseguridad cobra una inocente de vida y miles de personas lloran la muerte del artista. Una de las más afectadas por la noticia fue Leslie Shaw, con quien grabó un video musical.

Tras enterarse de la muerte del cantante de reggaetón, la intérprete de "Si me ves con alguien" ofreció una entrevista para una radio local y se mostró muy conmovida por la lamentable noticia.

"Lo único que te puedo decir de él es que era un chico espectacular, yo tuve la oportunidad de estar con él promocionando 'Volverte a ver', que fue una canción que hasta hoy suena en todo el Perú", indicó Leslie Shaw para el programa del popular DJ de radio 'Carloncho'.

"Tuve la oportunidad de conocerlo y promocionar esa canción con él en Bogotá, y era una linda persona, un chico muy apasionado", agregó con la voz quebrada la cantante peruana.

"Mantuvimos siempre una amistad a raíz de que nos fuimos por 15 días a promocionar la canción (Volverte a ver) por todas las radios Bogotá. Me pedía consejos, nos hicimos amigos (...) Hubo una amistd bonita", agregó.

"Me choca mucho esta noticia porque él tenía muchos proyectos, me enviaba maquetas de canciones para saber mi opinión (...) Me parece injusto que le pase esto porque tenía mucho futuro. Yo estoy en shock y quisiera ya no hablar del tema", acotó Leslie Shaw.

Declaraciones de Leslie Shaw tras el enterarse de lo sucedido con Legarda

En las últimas horas se filtró el video de los últimos minutos de vida de Legarda, antes del tiroteo en la ciudad de Medellín. A continuación, la grabación policial del lugar del crimen que acabó con el joven artista colombiano.

VIDEO DE LESLIE SHAW Y LEGARDA