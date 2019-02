Legarda fallece a los 29 años: Sebastián Yatra deja conmovedor mensaje

El colombiano Sebastián Yatra quedó en shock luego de conocerse la muerte de Legarta y deja conmovedor mensaje a su compatriota. El intérprete de 'Un año', tema que canta junto a Reik, utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle efusivo texto al novio de Luisa Fernanda W.

Sin lugar a dudas, Legarda deja un gran vacío en el corazón de sus seres queridos y de miles de admiradores que tiene al rededor del mundo. En esta oportunidad, Sebastián Yatra no pudo ser ajeno a la terrible noticia que enluta la música en Colombia.

"La vida nos pasa en un segundo. Siento mucho tu partida Legarda, muchos corazones se quedan aquí esperando reencontrarte algún día...", fue el sentido epígrafe que Sebastián Yatra utilizó junto a la fotografía del cantante urbano.

Así como Sebastián Yatra, otros artistas se han pronunciado con similares mensajes que reflejan la ingrata sorpresa del fallecimiento de Legarda a los 29 años de edad. En noviembre del presente año el intérprete de 'Volverte a ver' cumpliría 30.

En ese contexto, los seguidores de Sebastián Yatra y Legarda no tardaron en pronunciarse en la sección de comentarios de Instagram.

Las redes sociales literalmente han colapsado tras confirmarse el deceso de Legarda. Algunos cibernautas no tuvieron reparo al manifestarse contra la autoridad edil de Medellín, Colombia, por el desborde de la inseguridad ciudadana que viven en el país cafetero.

Greeicy Rendón, actriz y cantante colombiana, también hizo eco en su perfil de Instagram con un efusivo mensaje tras la precipitada partida del novio de Luis Fernanda W.

"Wow...Esto me ha pegado tan fuerte que no lo creo y supongo que si yo no lo creo, las personas que disfrutaban de su compañía...... No me puedo imaginar. ¡Tan frágil la vida y que triste que se acabe de una manera tan injusta! Que triste mi país... no fui la más cercana, pero creo que como muchos, me enamoré con todo lo que entregaba", se lee en las primeras líneas de la actriz colombiana.

"Hoy me da tristeza porque esto es común, esto pasa mucho y no se acaba. ¿La verdad? No tengo palabras. Luisa Fernanda W mucha fuerza para vos, su familia y amigos! ¡Legarda que sigas haciendo mucha música donde estés! ", concluye el extenso, pero profundo mensaje que Greeicy Rendón le dejó al fallecido Legarda.

Como se recuerda, Legarda tuvo varias colaboraciones don diversos artistas de talla internacional tales como: Andy Rivera, Leslie Shaw, Daniela Darcourt, Dylan Fuentes, Dj Towa, entre otros.

Legarda con Andy Rivera en su tema 'Ya estoy mejor'