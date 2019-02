Alessia Lamburschini se internacionalizó y ahora es todo un éxito en Ecuador [VIDEO]

Alessia Lambruschini, actriz de seis años que interpretó a Estrella en 'Ojitos hechiceros' y que ha conseguido conquistar el corazón del público peruano, cautivó a los televidentes de Ecuador, país donde acaban de estrenar la telenovela 'Mi Esperanza', donde tuvo importante participación.

Ella fue invitada al vecino país tras la emisión de la telenovela que ya es todo un éxito y cuando llegó al aeropuerto fue recibida en medio de miles de fanáticos de todas las edades, entre adultos y niños quienes gritaron al verla ingresar. Incluso fue entrevistada en TC Televisión, donde puso a bailar a los conductores del programa.

La pequeña actriz de 'Ojitos hechiceros' y 'Mi esperanza' conversó con 'La banda del Chino' para hablar de su preparación para su pronto retorno a la televisión y contar de la emoción que sintió cuando tuvo un recibimiento multitudinario en otro país.

"Yo no sabía nada, en serio, no lo podía creer. Yo en otro país, me siento feliz. Veo que mucha gente me conoce, me ve", dijo emocionada Alessia Lambruschini para las cámaras del programa conducido por el actor Aldo Miyashiro.

A esta enorme alegría que sintió al estar fuera del Perú fue todas las frases que le decían sus fanáticos de Ecuador. "Me gusta como actúas, eres la mejor. Me decían muchas cosas bonitas", contó la actriz de 6 años.

Entrevista a Alessia Brasluchini para el programa 'La Banda del Chino'

Actriz de 'Ojitos hechiceros'y ' Mi esperanza' cautivó a fans en Ecuador