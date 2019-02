Magaly Medina apoyó valentía de Paula Ávila al contar que fue drogada en fiesta [VIDEOS]

Luego que André Castañeda denunciara que una amiga, quien también es una figura de la televisión, fue dopada en una fiesta donde estuvieron 'chicos reality', su ex pareja, Paula Ávila decidió romper su silencio y contar algo que ha dejado totalmente desconcertada a Magaly Medina, quien arremetió contra figuras que participan en programas juveniles de competencia.

En la última emisión de 'Magaly TV, la firme', la periodista se pronunció al las declaraciones de la ex integrante de 'Combate', quien reveló que fue drogada en una fiesta donde estaban algunos chicos que participan en programas juveniles.

"[Paula Ávila] se llenó de valentía. Tuvo que pasar por un proceso psicológico de todo tipo. Está haciendo un esfuerzo público porque fue un atentado contra su salud, está yéndose contra gente muy poderosa, contra dioses de la televisión avalada por sus canales", dijo Magaly Medina al iniciar su programa que se emite por las pantallas de ATV mientras detrás tenía una pantalla que mostraba el Instagram de la joven de nacionalidad argentina.

En la mencionada red social la ex pareja de André Castañena publicó video donde cuenta cómo sucedieron los hechos. “Hago este video porque se está especulando muchas cosas con respecto a las declaraciones de ayer [André Castañeda] El viernes 26 [de enero] fui a una reunión, a una parrillada. Con gente conocida y con gente que no conocía. De un momento me empecé a sentir muy mal, me asusté. Me contacté con André para que vaya a buscar. [Luego] Me hice un examen toxicológico donde dio positivo en anfetaminas. ¿No sé quién fue? ¿No sé en qué momento pasó?”, detalló Paula Ávila.

Tras haber escuchado la impactante revelación que hizo la ex integrante de 'Combate', Magaly Medina dijo que "Poly Ávila fue muy valiente" al revelar algo tan personal pero terrible. Además se dirigió a los 'chicos reality' y no tuvo reparos en arremeter contra ellos. "Se creen más poderoso que nadie y eso no es verdad. Por Parece que a veces que la televisión te hace perder la perspectiva de quién eres. Se han envanecido tanto. El canal donde han estado o que están hacen creer que son intocables. Si bien el público les dar su cariño no tienen por qué cruzar las fronteras de la ley. Este caso no puede pasar desapercibido por nosotros como comunicadores que somos".

Video que Paula Ávila compartió en Instagram y donde revela que fue drogada en fiesta con chicos reality