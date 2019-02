Nicola Porcella da un paso al costado de EEG después de hacer trampa en vivo

Luego del vergonzoso momento que se vivió en ‘Esto es guerra’ luego que Nicola Porcella fuera descubierto haciendo trampa durante un enfrentamiento con Fabio Agostini, el guerrero se presentó en el set de América TV y reconoció su mentira por lo que pidió disculpas a todo el público y sobretodo a su pequeño hijo.

"Quiero comenzar pidiendo disculpas por lo de ayer. Lo sabíamos sólo dos personas acá y lo tomamos como una palomillada, una broma, pero llegando a mi casa, viendo los comentarios, hablando con mi mamá y con mi hijo que estaba aquí en el programa me di cuenta que yo tengo una gran responsabilidad", dijo el capitán de los ‘Guerreros’.

Nicola Porcella aseguró que es una imagen para los niños por lo que considera dar un buen ejemplo¿ frente a las cámaras de TV. "Tengo siete años en este programa... y creo que de todos acá soy el que mayor responsabilidad tiene en cuanto a dar el buen ejemplo y siento que tengo que ser consecuente con mis actos. Mi familia está mortificada y sé que es mi culpa. No debí hacer trampa, lo tomé como una palomillada y si en un momento mentí, porque sí mentí y lo acepto. Soy humano, no quería que mi equipo se vea perjudicado por una mala acción mía", comentó Nicola Porcella. "No solo soy ejemplo para mi hijo, también lo soy para muchos niños", agregó.

Además, el ‘guerrero’ pidió al tribunal que quite la sanción a los guerreros y lo suspendan a él. "Prefiero irme unos días hasta que el equipo recupere lo perdido y yo afrontar su sanción que yo debo cumplirla... Un error se paga y yo lo tengo que pagar", se refirió, ante esto el Tribunal lo suspendió y entregó la banda de capitán a Patricio Parodi.