¿Por qué BTS es favorito para ganar un premio en los Grammy 2019?

Celebrarán con famosos artistas. Los miembros del grupo coreano BTS se encuentran alistando los últimos detalles para asistir al evento que premia a los mejor de la música, los Premios Grammy 2019. Los cantantes, que pertenecen a Big Hit Entertainment, pisarán por primera vez el escenario del show que será conducido por Alicia Keys.

Se informó que los integrantes de BTS, liderado por el cantante RM, serán los responsables de presentar a uno de los ganadores por categoría de los Premios Grammy 2019. Para sorpresa de muchos, los intérpretes de la canción 'Monster', han sido incluidos dentro de la lista de nominados y apuntan a ser uno de los favoritos.

BTS, popular grupo Kpop, ha sido nominado a la categoría "Mejor Diseño de Grabación" por su trabajo en el álbum "Love Yourself: Tear". Según la crítica y los fans, ARMY, ellos serían los ganadores por la serie de reconocimientos que han recibido de esta producción.

Otros nominados en la categoría "Mejor Diseño de Grabación"

"Be the Cowboy" de Mitski

"Masseduction" de St. Vincent

"The Offering" de The Chairman

"Well Kept Thing" de Foxhole

Sobre BTS

El grupo Kpop es uno de los más famosos de los últimos años y está nominado a los Premios Grammy 2019. Su canción más escuchada en la red social YouTube lleva como título 'DNA' y tiene más de 634.814.232 visualizaciones. Su fama no sólo es en Asia, ya que han escalado a eventos importantes de la música en Estados Unidos y Europa.

Los integrantes del grupo Kpop

Suga, J-Hope, RM, Jin, Jimin, V y Jungkook.

Video más visto en YouTube