Flavia Laos publicó foto comprometedora de Ignacio Baladán al lado de su nueva conquista

A través de su cuenta oficial de Instagram, Flavia Laos activo la opción de preguntas y respuestas. Sus seguidores aprovecharon la oportunidad y no dudaron en escribirle.

Muchos le preguntaron sobre su relación con Patricio Parodi, sin embargo, una de las preguntas llamó la atención de la actriz, quien no se quedó callada y respondió de manera peculiar. "¿Cuándo Ignacio subirá la foto con Angelle?", escribió un usuario, haciendo referencia a la presunta nueva conquista que tendría Ignacio Baladán, quien llegó a Perú la semana pasada.

La ex 'guerrera' se atrevió a compartir una fotografía que pusó en aprietos al chico reality. En la postal se ve a ella muy cerca de Patricio Parodi y a Ignacio al lado de la modelo norteamericana, pero usó un emoticon para tapar los rostros de ambos y dejó a la imaginación cómo se habrían tomado la foto.

La historia la acompañó de una frase que generó polémica: ""Jujuju me va a matar por esto, lo dejo a tu imaginación". Como se sabe, por lo compartido en redes sociales, las dos parejas salieron de viaje el último fin de semana con destino a Ica. Si bien, Ignacio Baladán no ha confirmado su relación con Angelle Alise Folse, tanto Patricio como Flavia se han encargado de esparcir el rumor del nuevo romance del empresario, pues en redes sociales compartieron videos y fotos al lado de la norteamericana, quien solo habría llegado a Lima para visitar a Ignacio.

Además, hace unos días, Flavia aseguró ser la traductora de la pareja: "Yo soy el Google Traductor entre ella (por Angelle Folse) e Ignacio porque no se entienden... Ella siempre me dice que me necesita porque no sabe cómo comunicarse con él, porque le hace señas", reveló.