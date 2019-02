Viña del Mar 2019: una de ellas podría ser la reina del festival [FOTOS]

Aunque aún no se conocen a las candidatas oficiales a reina de Viña del Mar 2019, festival que iniciará el próximo 24 de febrero, en redes sociales ya se manejan varias opciones.

A pocos días para que comience la edición 60 del evento chileno, los fanáticos de la bailarina Geraldine Muñoz pusieron en marcha una campaña para que la integrante de Rojo sea la próxima Reina del Festival de Viña.

Los seguidores de la finalista de la primera temporada de Rojo esperan que se presente a la atractiva competencia por la corona del certamen viñamarino.



Los seguidores del programa concurso quieren como “generalísimo” al ganador de la primera temporada de los bailarines, Hernán Arcil.

Otro nombre que suena fuerte como posible candidata para ser reina del festival que este año se realizará bajo la fusión de TVN y Canal 13, teniendo a María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, es la actriz Peka Parra.

Quien también desea competir por la corona festivalera es Chantal Gayoso, la bailarina que saltó a la fama durante la primera temporada del programa ‘Rojo, el color del talento’ de TVN.

“Me interesaría si el canal me lo propusiera. No va en uno, va en el canal, el canal te lo propone, da todo por ti para que seas reina, creo que, por los fans, si me lo propusieran, obvio”, manifestó la joven que en setiembre de 2018 fue elegida como la ‘Reina de la Patria’ en conversación con el sitio Fotech.

Hasta el momento ningún canal de televisión ha oficializado a su candidata a reina, por lo que habrá que esperar para saber qué mujeres entregarán su simpatía y cordialidad por las calles de Viña del Mar, cuyo festival se llevará a cabo entre el 24 de febrero y el 1 de marzo.

Betsy Camino fue la reina de Viña del Mar 2018

La modelo Betsy Camino, candidata de Canal 13, fue elegida la Reina del Festival de Viña 2018. La cuaba fue elegida con 90 votos en una estrecha competencia.

Detrás de la bailarina cubana quedaron Lisandra Silva, representante de Chilevisión, y Camila Recabarren, candidata de La Red.

“Soy una reina inmigrante y, de alguna forma, represento al nuevo Chile en la inclusión”, declaró Betsy Camino en una entrevista a Nueva Mujer.

En el caso de los hombres, el último Rey de Viña es Matías Vega, en representación de Canal 13. En el segundo puesto quedó Patricio Sotomayor (CHV) y en el tercero, Michael Roldan (La Red).