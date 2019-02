Mónica Sánchez pide sanción para periodista que acosa a Marisa Glave

La congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, denunció que fue víctima de acoso sexual por parte del periodista César Arturo Rojas Vidarte. Por tal motivo, pidió al presidente del Congreso, Daniel Salaverry que se impida su ingreso al Parlamento.

Mediante una carta, la congresista de Nuevo Perú solicitó a Daniel Salaverry que haga cumplir la orden que dictó el Poder Judicial contra el periodista de Manifiesto que la acosa sexualmente.

Según Marisa Glave, contra César Rojas Vidarte pesa una orden de alejamiento de "no menos de 200 metros" como medida de prevención, tras determinarse que el comunicador fue encontrado culpable de acoso sexual.

Ante esta fuerte acusación, el periodista rompió su silencio para las cámaras del programa ‘Cuarto Poder’ y minimizó el hecho. Para Rojas Vidarte, todo se trata de una simple broma.

"Simplemente son comentarios de bromas. Pones un hecho, una foto, una imagen y pones un comentario de broma. Todo eso es broma, ¿tú en tu Facebook no pones bromas? [...] ¿Qué ves ahí, tú ves algo lascivo, algo malo, algo irrespetuoso, te parece?", indicó César Arturo como defensa al programa dominical de América Televisión.

"Si tú te fijas en mi Facebook yo tengo igual de Cristiano Ronaldo y Alan García […] Un montón de veces tú pones en Facebook va a correr sangre, me las pagarás, nos agarraremos a botellazos. Son bromas, son sentidos figurados", añadió.



César Rojas Vidarte, acosador de Marisa Glave, se defiende asegurando que sus publicaciones "no son malintencionados" y que sus actos no califican como acoso sexual.

Lejos de calmar las aguas, el periodista causó que decenas de usuarios lo critiquen por sus declaraciones. Una de ellas fue la actriz peruana Mónica Sánchez. La artista pidió que sancionen al comunicador y que no se normalice la violencia ni el acoso.

“#CesarRojas llama ‘broma’ al sistemático acoso a @MarisaGlave. Esto merece atención y sanción inmediata a un ‘periodista’ de @congresoperu que goza de credencial e ingreso libre al mismo. #InsistirEsAcosar #BastaYa de normalizar la violencia y el acoso”, expresó en Twitter.