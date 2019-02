Llevará al teatro a la esposa de Pantaleón Pantoja

A punto de cumplir 32 años, la actriz peruana Stephanie Orúe es un rostro que ha sabido brillar con luz propia en teatro, cine y televisión. Y el año pasado, cuando se subió a la pista de Gisela Valcárcel, dejó en claro que el canto y baile también son lo suyo.

Orúe empieza el 2019 con el anuncio de un nuevo reto teatral, donde la música tendrá bastante protagonismo. Se trata de la versión teatral de la obra de nuestro nobel, Mario Vargas Llosa: Pantaleón y las visitadoras, que dirigirá Juan Carlos Fisher.

La recordada actriz de La Chunga asumirá el rol de ‘Pochita’, la esposa de ‘Pantaleón Pantoja’, que muchos traen a recordación cuando en la versión cinematográfica de Francisco Lombardi fue interpretado por Mónica Sánchez.

“En el cine conocimos a una sumisa ‘Pochita’, pero en esta versión teatral musical no se sabe...”, dice misteriosa la actriz a quien vimos como la perturbadora ‘Tati’ en ‘Mi esperanza’.

“La adaptación es de David Serrato y no sabemos qué es lo que tiene preparado. A lo mejor ‘Pochita’ ya no es sumisa (ríe). Recién llevo poquísimos días de estar enterada, aún no he leído el guion, pero ando muy entusiasmada”, refiere sobre el proyecto que se estrenará el 24 de mayo en el Teatro Peruano Japonés.

Pantaleón y las visitadoras; el musical será protagonizada por Milett Figueroa como ‘La brasilera’ y Emanuel Soriano en el papel de militar que tiene la misión de instalar un ‘servicio de visitadoras’ para los soldados del Ejército.

¿Qué te parece la elección de Milett como protagonista?

Yo la verdad no conozco mucho del trabajo de Milett, más lo poco que se ha dicho o que he visto, pero confío. Si Juan Carlos Fisher que tiene tanta experiencia, es un gran director, la ha escogido y le está dando la oportunidad es porque le ha visto condiciones. Físicamente es una mujer imponente, muy guapa, tiene muchas cualidades. Yo creo que solamente hay que trabajar. Lo mágico del teatro es que te da la oportunidad de tener un tiempo prolongado para poder ensayar, crear, construir. Te nutres de los compañeros, del proceso. Creo que tiene 3 ‘mesesazos’ para construir a su brasilera, ¿no?

Hija del músico Benjamín Orúe, Stephanie además ya está confirmada en la tercera parte de Django (por ‘Magdita’, en Django 2, acaba de ganar el premio de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica como mejor actriz). Antes, viajará un mes a Polonia y luego espera concretar una oferta para la pantalla chica.❧