Jennifer Lopez y la poderosa razón por la que no estará en Viña del 2019

Cuando muchos creyeron que Luis Miguel sería la última sorpresa del Festival de Viña del Mar 2019, la organización descartó la presencia del ‘Sol de México’. Sin embargo las esperanzas para la existencia de un último gran número en el evento renacieron cuando detonaron los rumores de que Jennifer Lopez sería parte de la parrilla musical.

En diciembre del año pasado, el diario La Cuarta informó que Jennifer Lopez estaba en negociaciones con los organizadores del Festival de Viña del Mar para presentarse ante el Monstruo de la Quinta Vergara.

Según la publicación chilena, el equipo de la artista puertorriqueña habría aceptado la oferta de la organización y solo faltaban detalles menores para cerrar el acuerdo. Muchos querían verla nuevamente junto a su exesposo Marc Anthony, quien sí estará en el festival que contará con la presencia de los reggaetoneros Becky G y Bad Bunny.

Sin embargo los seguidores de Luis Miguel y Jennifer Lopez tendrán que esperar al menos un año para ver a sus ídolos en la Ciudad Jardín ya que la carta bajo la manga de la organización fueron los Backstreet Boys.

La boy band fue elegida para rellenar el espacio que quedaba disponible en una oferta artística que se cerró a unas semanas de la 60 edición del festival chileno.

Ante la ola de decepción y cuestionamientos, el productor de Canal 13 responde a las críticas por la parrilla artística de Viña del Mar 2019.

“El festival siempre será sujeto de críticas. En Twitter muchos actúan como una masa, todos se sienten con el derecho a opinar. La parrilla de este año es variada y potente”, afirmó Pablo Morales en conversación con La Segunda de Chile.

Pablo Morales, productor ejecutivo del Festival por Canal 13, también explicó por qué Luis Miguel y J LO no pisarán la Quinta Vergara.



“Lo de Luis Miguel fue una especulación de la prensa, hubo conversaciones, pero no prosperaron. Jennifer López no vino porque no fue nuestra prioridad y además no coincidieron las agendas”, indicó.



“Nuestra meta estos cuatro años es traer a los mejores artistas latinos del mundo”, finalizó en la entrevista.