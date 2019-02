Natti Natasha revela en redes el nombre de los temas del álbum 'IlumiNatti'

Natti Natasha generó más de una reacción entre sus seguidores tras revelar el nombre de las 17 canciones de las canciones que conformarán su nuevo álbum denominado 'IlumiNatti', el cual será lanzado al mercado un día después de 'San Valentín'.

En los últimos días, Natti Natasha ha estado trabajando de forma continua y el desgaste físico le habría pasado factura en su salud; sin embargo, eso no ha sido impedimento para que la intérprete de 'Sin Pijama' y 'No me acuerdo', temas que cantó a dúo con Becky G y Thalía respectivamente, logre su cometido.

"Al fin ya pueden separar en las plataformas digitales su proyecto, porque lo hicimos pensando en ustedes; en especial a las bellas mujeres que tienen luz para iluminar el camino, todas son especiales 'IllumiNatti'. Vayan a mi story o bio y sepáralo para que seas de los primeros en escuchar. 15 de febrero salimos. Los amo", se lee el mensaje de Natti Natasha en Instagram.

Del universos de las 17 canciones que componen el nuevo álbum de Natti Natasha, dos de ellas serán colaboraciones con 'invitados de honor'. Las expectativas son muchas por parte de sus ávidos admiradores, quienes no han dejado de estar expectantes a las actividades de sus diversas redes sociales.

Este viernes (01 de febrero), Natti Natasha decidió revelar el nombre de todos los temas que tendrá su reciente producción, cuya salida al mercado está prevista para el 15 de febrero, en la que se incluye los siguientes temas: "Me gusta", "Lamento tu perdida" y "Pa Mala Yo".

A través de sus historias de Instagram, Natti Natasha difundió una imagen de su página en ITunes de Apple donde se aprecian algunos de los nombres, junto al link que direcciona a sus fans a la web.

Aquí les dejamos la lista de los temas que conformaran el nuevo álbum de Natti Natasha, 'IllumiNatti'.

1. Era Necesario (3:07)

2. Deja Tus Besos (3:08)

3. Obsesión (3:13)

4. Pa' Mala Yo (2:41)

5. Oh Daddy (2:58)

6. Soy Mía - Natti Natasha & Kany García (3:41)

7. Me Gusta (3:17)

8. No Voy a Llorar (3:50)

9. Toca Toca (3:07)

10. Independiente (3:06)

11. Lamento Tu Pérdida (2:41)

12. Te Lo Dije - Natti Natasha & Anitta (3:12)

13. Ya Lo Sé (3:17)

14. Quién Sabe (4:29)

15. Devórame (3:26)

16. La Mejor Version de Mí (2:14)

17. Oh Daddy (Spanglish Version) (2:57)

Natti Natasha y Thalía con su éxito 'No me acuedo'

Becky G y Natti Natasha en su tema 'Sin pijama'