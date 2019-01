Shirley Arica arremete contra Aída Martínez y revela detalles íntimos [VIDEO]

Shirley Arica causó revuelo en el programa de Magaly Medina, quien le invitó para que hablara sobre su detención por conducir en estado de ebriedad; sin embargo, la ex 'Justiciera' habló más de la cuenta al enterarse que Aída Martínez indicara que la modelo tendría algunos problemas con el alcohol.

"Creo que si hablamos de quién es adicta a algo, vas a salir perdiendo. Porque yo si te puedo pedir un examen, tú sabes de qué....Mejor quédate callada", reveló Shirley Arica al inicio de la entrevista con Magaly Medina.

Además, la ex 'Justiciera' pidió a Aída Martínez que la deje en paz porque a ella le gustan los hombres, no las mujeres.

"Nunca te voy hacer caso, ya entiende. A mí me gustan los hombres, no las mujeres ¡por Dios!", expresó Shirley Arica, mientras Magaly Medina intervino para preguntarle si Aída Martínez es gay. "Osea, estás diciendo que Aída si le gustan las mujeres", replicó la conductora.

En ese mismo contexto, Shirley Arica no escatimó frente a las cámaras del programa 'Magaly, la firme' y reveló varios detalles íntimos que había pasado entre ella y Aída Martínez.

"Se me insinuó, pero así desnuda, ¡uy no! De verdad, de verdad, te lo juro. Desde ahí creo que ella se ha quedado traumada, porque como nunca le he hecho caso", acotó la ex 'Justiciera'.

De otro lado, una de sus examigas de Shirley Arica señaló que la modelo tiene problemas con el alcohol, sin embargo, la figura de la TV, quien protagonizó lamentables escenas tras conducir en estado de ebriedad, marcó distancia de lo que hablaron os recordados personajes de las 'Justicieras'.

Shirley Arica dejó en claro que sabe muchas cosas de Aída Martínez y que es preferible que se mantenga en silencio porque piensa enviarle una carta notarial tras afirmar que la modelo tiene problemas de adicción con las bebidas alcohólicas.

Magaly Medina- Shirley Arica: "Sé muchas cochinaditas de Aída Martínez"