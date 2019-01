Gwyneth Paltrow, denunciada por golpear a anciano de 72 años

Escándalo en Hollywood. La actriz Gwyneth Paltrow fue demandada por supuestamente romper las costillas de un hombre y provocarle una concusión por un accidente de esquí ocurrido en Utah en 2016. La persona exige un indemnización de nada menos que 3.1 millón de dólares.

Los sucesos han sido contados por el optometrista jubilado Terry Sanderson, de 72 años. Él ha dicho en una conferencia de prensa en Salt Lake City que escuchó un 'grito histérico' y lo golpearon en la espalda en una pista para principiantes en el centro turístico Deer Valley Resort el 26 de febrero de 2016. El hombre recordó que lo lanzaron hacia delante y perdió el control de su cuerpo antes de quedar inconsciente. Agregó que un testigo del accidente le reveló que Paltrow fue quien lo golpeó por la espalda.

La actriz ganadora de un Óscar, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores, todos ellos en la categoría de mejor actriz, por su interpretación de Viola de Lesseps en la película 'Shakespeare in Love', ha negado las acusaciones por medio de la vocera Heather Wilson, quien dijo vía correo electrónico: "Esta demanda carece de mérito y esperamos ser reivindicadas". En tanto, el acusador afirma en la demanda que la actriz de 46 años lo dejó herido en la montaña y que no atinó a buscar ayuda. Ello se contradice con la versión del instructor de esquí que estaba con Paltrow, su familia y amigos, aquel día. El trabajador ha presentado un reporte de 'incidente falso' en el que señala que Paltrow no causó ningún tipo de agresión.