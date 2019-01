José José apareció “muerto” en Wikipedia pero luego lo “reviven”

José José se encuentra alejado del ojo público, sin embargo su nombre se ha vuelto tendencia en México y en las redes sociales debido a un dato que colocó Wikipedia, en si versión en inglés.

Para Wikipedia, que es una enciclopedia libre por internet, José José dejó de existir el pasado 22 de enero. El dato falso estuvo en el ciberespacio por buen tiempo.

Luego de que en Wikipedia apareciera la fecha de fallecimiento del ‘Príncipe de la canción’, el sitio virtual eliminó el dato falso y dejó la información briográfica que ya había del artista mexicano que nació el 17 de febrero de 1948.

Además del dato de su nacimiento, en la enciclopedia a la que cualquiera puede tener acceso continúan los datos originales de su nacimiento, su carrera artística, su vida sentimental, sus premios y hasta sus escándalos.

Cabe recordar que no es la primera vez que a José José lo dan por muerto o que algún familiar haya sido secuestrado. Incluso algunos medios señalan que el artista en la actualidad está privado de su libertad.

Crisis en la familia de José José

Marysol, hija de José José, no confía en que el ‘Príncipe de la Canción’ se encuentra bien a lado de su hermana Sarita, quien lo habría secuestrado.

Marysol confirmó que tanto ella, como su hermano José Joel y Laura Núñez, la exasistente del cantante, entablaron un proceso legal para conocer el verdadero estado de salud del divo mexicano.

"La situación con mi papá es lo que ya va para 4 meses, de tener un aislamiento, de tener un secuestro, porque no hay otra palabra. El señor está secuestrado por parte de Sarita, mi hermana", manifestó José Joel.



"No sabemos nada de él. Estamos viendo la manera de poder resolver y llegar con él. No hubo un 'Feliz Navidad', ni un 'Feliz Año Nuevo'", lamentó.