Magaly Medina defendió a Sheyla Rojas y reveló trágico episodio de su vida privada [VIDEO]

Los problemas continúan. Alicia Pavón usó sus redes sociales para volver a arremeter contra Sheyla Rojas. La hermana de Antonio reveló un polémico audio de una exnana que trabajó en la casa de la conductora de 'Estás en todas', a quien se le escucha hablar de un acontecimiento en el que deja mal parada a la exchica reality.

"Llamé, llamé y llamé y no me respondía, ¿tú sabes a qué hora se apareció? Se apareció el domingo en la noche como si nada, pero quien la fue a recoger el día sábado fue el señor Pedro (Moral), y el domingo también apareció, entonces yo me di cuenta que no era evento, sino que se había ido con él", es lo que dijo la extrabajadora quien era grabada mientras hablaba con Antonio Pavón.

Tras esto, la hermana del exconductor de televisión llegó al set de Magaly Medina para hablar sobre el tema, sin esperar que la conductora la enfrentaría.

Magaly señaló que lo dicho por Alicia a través de su cuenta de Instagram fue dimensionado, a lo que la hermana de Antonio aseguró que solo trataba de defender a su hermano por todo lo que ha dicho y ha hecho Sheyla Rojas en contra de ellos desde hace cinco años.

La conductora de televisión aseguró que lo que puede percibir es que Antonio y su familia lo único que buscan es llevarse al niño con ellos a España. "¿Es tu intención que tu hermano tenga la guardia y custodia del niño?", dijo Magaly.

Alicia respondió que hacer pública la acusación solo se hizo en vista de todas las negativas de Sheyla. Sin embargo, la conductora insistió que eran pretextos y no dudó en mostrar su molestia.

"Ahora poner un audio de una supuesta nana [...] llegar a ese punto, tú crees que un juez les va a dar la custodia del niño, por eso, porque esa es una mujer que trabaja [...] las mujeres trabajadoras tenemos que tener una nana. Yo he sido una mujer trabajadora toda mi vida y a mí un hombre quiso quitarme a mi hijo, porque yo trabajaba mucho, pero yo no se lo permití", aseguró Magaly.

Alicia Pavón no se quedó callada y refirió que no ellos no van a permitir que su sobrino se críe solo, por lo que lo mejor sería que esté al lado de su padre en Estados Unidos tratando su enfermedad. En ese momento Magaly estalló y contó que su hermana sufre una enfermedad similar a la del hijo de Sheyla y Antonio y no fue necesario que se vaya a otro país para tratarse.

Magaly Medina se enfrentó a Alicia Pavón

Luego señaló que a pesar de las diferencias que tiene con Sheyla Rojas no va a permitir que tratan de quitarle la custodia de su hijo. "A mí hay una cosa que me revienta el forro, el corazón y el alma y es que se trate de arrebatar a una madre a su hijo, porque se me ocurre, porque trabaja y no puede cuidarlo, porque el niño está solo". Alicia solo atinó a decir que no va a permitir que le den la vuelta a la historia.