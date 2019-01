Sheyla Rojas llora al ser tildada de "mentirosa" por Alicia Pavón [VIDEO]

Sheyla Rojas y Antonio Pavón, se han convertido en la noticia del momento debido a los enfrentamientos que tiene por la tenencia de Antoñito. El programa 'Magaly TV, la firme', entrevistó a la conductora de televisión, quien al estar frente a la cámara no pudo contener sus emociones cuando era interrogada por reportero.

"Si tú eres papá, sabes que las cosas se solucionan hablando y ya está", dijo con la vos entrecortada Sheyla Rojas, quien esta mañana, según informó Magaly Medina, estuvo en una notaría.

Pese a la insistencia del periodista por conversar un poco más con la conductora de 'Estás en todas', fue en vano, pues la ex integrante de 'Esto es guerra' que "por favor te pido que me respetes, no voy hablar del tema".

"Es difícil para mi, es un tema delicado, es algo que yo nunca he hecho", añadió Sheyla Rojas para luego limpiarse las lágrimas y retirarse de la notaría. Debido al desconcierto que está pasando y la corta entrevista que tuvo con reportero del programa 'Magaly TV, la firme', la popular 'Shey shey' estuvo a punto de caer mientras bajaba las escaleras.

Video de Sheyla Rojas siendo entrevistada por el programa 'Magaly TV, la firme'