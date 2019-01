El coro de enfermos con Alzheimer que hizo llorar en Got Talent España [VIDEO]

La cuarta edición del programa español Got Talent comenzó con una emotiva presentación. Aunque para muchos podría ser difícil sorprender al jurado del programa de Telecinco, esto no fue un reto para el coro de personas enfermas de Alzheimer. La presentación se encuentra disponible en YouTube.

Paz Padilla, Eva Isanta, Edurne, y Risto Mejide quedaron estupefactos con la presentación al igual que aquellos que se encontraban en el Teatro Victoria de Barcelona.

Los coristas entre 50 y 90 años de Les veus de la memòria le sacaron lágrimas al jurando. Para ellos, la música es su salvación. “Las canciones que cantamos en el centro no se me quedan grabadas en las neuronas, se me quedan grabadas en el corazón. Nosotros podemos, no nos podemos quedar en casa. Tenemos que salir diariamente y expresarnos tal y como somos. La música no está dando vidilla”, aseguró uno de los participantes.

La directora del coro aseguró que quieren “demostrar a todo el mundo el poder que tiene la música a pesar de esta enfermedad”. El jurado quedó visiblemente emocionado. Risto Mejide solo pudo decirles “gracias” por su presentación a los enfermos de Alzheimer.

Revive el emocionante momento de Got Talent España en YouTube.