Mathías Brivio encara en vivo a Gian Piero Díaz y recibe contundente respuesta

En la reciente emisión de 'Esto es Guerra', Mathías Brivio se incomodó al presenciar el preámbulo del programa reality de América TV. Sin embargo, Gian Piero Díaz le respondió de forma irónica tras escuchar al también comentarista deportivo.

"Antes de empezar todo, no me gustó la parte de la introducción. Me parece que pudieron haber usado la palabra 'guerra' en lugar de ' el combate recién empieza'", manifestó Mathías Brivio a la producción de 'Esto es Guerra', mientras Gian Piero Díaz no se quedó callado y le encaró en vivo.

El compañero de María Pía mostró su ofuscación por el hecho de que mencionaran 'combate', palabra que le recuerda al programa reality que se emitía en ATV. Sin embargo, Gian Piero Díaz fue irónico con su respuesta y agradeció a la producción de 'Esto es Guerra'.

"Parece que tu corazoncito se estrujó un poquito, se encogió algo el sentimiento, pero quedó lindo. Gracias mas a bien a la producción por haber colocado esa frase,que de alguna manera u otra nos motiva a nuestro equipo obviamente a comenzar de la mejor manera", expresó Gian Piero Díaz.

De forma sarcástica, Gian Piero Díaz pidió que le dejaran en claro sobre las nuevas reglas para evitar cualquier mal entendido en 'Esto es Guerra'.

"Lo que si quería preguntarte.....¿Esta semana hay alguna regla en especial o han cambiado algo? No vaya que estas rayas signifiquen algo", acotó Gian Piero Díaz.

De inmediato, Mathías Brivio le contestó al exconductor de 'Combate' y amigo de Renzo Schuller.

"Escúchame, sabía que la victimización era su sello, pero no pensé que la ibas a traer acá", argumentó el compañero de María Pia Copello, mientras que Gian Piero Díaz dejó en claro que no es una víctima sino el victimario.

Mathías Brivio se mostró incómodo frente a la producción de 'Esto es Guerra' y Gian Piero le encara