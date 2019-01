Revelan por qué Luis Miguel dejó de hablarle 22 años a su mejor amigo

Luis Miguel y Jorge "El Burro" Van Rankin se reencontraron luego de 22 años de estar distanciados por una broma que molestó por varias décadas a el 'Sol de México'.

Hace algunos años, Jorge Van Rankin contó que cuando estaba en un programa de radio tuvo la osadía de hacer una broma a un miembro de su equipo de Luis Miguel, motivo que fue más que suficiente para que el 'Sol' pusiera fin a la relación amical con 'El Burro'.

En una reciente entrevista para el programa "Hoy" de Televisa, en la sección "A corazón abierto", Jorge Van Rankin recordó cómo conoció a Luis Miguel, en qué momento se distanciaron, por qué y cuál fue el motivo del reencuentro luego de 22 años de alejamiento mutuo.

"Un día me habla Federico (hijo del expresidente de México, Miguel de la Madrid). Llego a Los Pinos y comí con él. Me dice 'oye, vamos a el fin de semana a Ixtapa. Le dije 'va'", argumentó el amigo de Luis Miguel.

En ese contexto, Jorge Van Rankin, amigo de Luis Miguel, detalló como nació su amistad.

"Me tocó con Luis Miguel en el cuarto y me cayó muy bien...Empecé a frecuentarlo e irme de giras con él", recordó Van Rankin, quien aseguró que el cantante y él se volvieron inseparables cuando regresaron a la capital mexicana.

Jorge Van Rankin cuenta como fue su reencuentro con Luis Miguel

Para sorpresa de sus interlocutores, Jorge "El Burro' indicó cuál habría sido el motivo que obligó a Luis Miguel a tomar drástica decisión. Van Rankin decidió hacerle una broma al personal de el 'Sol de México', quien se comunicó y le increpó lo siguiente: "Tus bromitas....conmigo no te metas".

"Oye, soy tu amigo eh. Yo no soy ni tu empleado ni tu fan, yo soy tu amigo. Y nunca te voy a hacer quedal mal, jamás, y sabes que te quiero mucho. Y no se vale la pena que te hayan metido mi#$% en la cabeza y me estés gritando. Nos colgamos, nos dejamos de hablar 22 años", explicó el amigo de Luis Miguel.

El reencuentro ocurrió cuando Miguel Alemán estaba involucrado en la producción de la serie de Luis Miguel, emitida por Netflix y Telemundo, y se comunicó con "El Burro" para invitarlo a aparecer en un cameo.

"Yo estaba emocionado, te soy honesto, sí me emocioné porque es un cuate que yo admiro, como canta, es un cuate que fue mi hermano del alma, sabe muchas cosas de mí y yo de él", admitió.

Cuando Luis Miguel ingresó al lugar lo miró fijamente y notó la amplia sonrisa del cantante. Entonces se acercaron y abrazaron. Ahora, ambos han pasado página y su amistad a retomado un nuevo rumbo.