Raúl Romero: "No me sentí un expulsado de la tele"

'"A lo largo de estos años, he tenido bastantes propuestas (para regresar a la televisión). Por favor que no suene a 'botado' ", comenta entre risas Raúl Romero en un encuentro con la prensa a propósito del lanzamiento de su tema como solista 'No necesito'. El popular animador de 'De dos a cuatro', de 'Habacilar', entre otros, recibió una oferta de ATV, pero la descartó porque no quería conducir un programa diario. "No quiero dedicarle tanto tiempo a la tele", nos dice.

Además de su faceta como conductor y músico, Romero también estuvo en polémica: primero por su visitas al SIN y luego por el 'linchamiento' que sufrió cuando un grupo le tiró huevos en señal de protesta contra sus declaraciones sobre La Cantura y Barrios Altos. El cantante se disculpó y ahora, sostiene que no tiene problemas con hablar de política, aunque prefiere no entrar en detalles.

Su regreso a la televisión podría ser en breve, pero con un formato de fin de semana. "Creo que no funcionaría un 'De Dos a cCatro' ahora. Falta algo para las mamás", agrega.

¿Cómo nace 'No necesito'?

-La letra es un tema interesante, algo que siempre se habla con los amigos. ¿Quién no está todo el tiempo controlando su pasión por algo? También hay gente que descontrola su pasión por algo.

-¿Te pasó?

- Sí claro, mis épocas universitarias fueron épocas donde hubo descontrol.

-¿Estamos hablando de 'grandes' vicios?

-De pequeños y medianos (sonríe). Todos los vicios son inocentes porque quien caiga en el hábito es una víctima. Hay personalidades que responden con una fuerza irrefrenable a los hábitos, no es mi caso. Digamos, para decirlo con una frase: 'sé de lo que hablo'.

¿Y el vicio de la tele dónde queda?

-Creo que siempre he estado fuera de la descripción esta del animal televisivo. Yo me he tomado la tele como un trabajo, con responsabilidad y me ha dado un montón de cosas. Y cuando ha llegado el momento de irme... he tenido más bien una inclinación a crear y a comunicarme, a expresarme en otras vías. Si hay tele hay, si no, no hay problema.

-Has dicho que te gustaría conducir cualquier proyecto televisivo con Johanna San Miguel. ¿Te ves en un reality?

(Piensa) Dependiendo de cómo fuera. Yo hice en Panamericana este programa 'Ángeles y Demonios'.

-¿Era otro enfoque?

-Sí bueno, me importaba un 'pito' si eran bellos o bellas, o si se peleaban o si no se peleaban, es más, sí se peleaban pero ni siquiera lo sacábamos en vivo. Es otro concepto, pero sí se parecía. No diría qué haría o qué no haría. Si regreso es para divertirme mucho, pero que no me impida divertirme en otras cosas.

-Ahí viene el tema de animal televisivo.

-Es que lo digo muy en serio, hay gente que no puede estar sin la tele y bien por ellos ¿no? Encontrar una pasión y quedarse allí, es algo bien bonito, pero mi pasión no es exactamente la tele ni siquiera es exactamente tocar en vivo... creo que mi pasión va más por hacer idioteces. Tengo mucho de 'claun'.

-¿Te sorprendió enterarte que había un público que te esperaba? Estuve leyendo algunos comentarios y algunos asumían que tu llegabas como una especie de 'salvador', alguien con 'una propuesta distinta' . Otros sí te veían conduciendo 'Esto es guerra', por ejemplo.

-(Sonríe)A mí.. yo no puedo negar que hay una recordación tan grande, hay ganas que yo vuelva, negarlo sería una modestia inútil. Lo agradezco y me parece lindo y le pone un toque de gratitud a mi transcurso por la televisión. Sé que hay gente que reniega de que yo no esté, pero tranquilos, voy a volver (sonríe). Hay otros que piensan que "es injusto", "que por qué yo tengo que estar fuera de la tele", "que la estoy pasando mal", "que murió una forma de televisión". No la estoy pasando mal, gracias por preocuparse por mí, pero estoy bien, no me siento expulsado de la tele. Yo he tomado decisiones que no he consultado, o sea, no hay víctima ni victimarios. Todo es menos dramático.



-Hablando de eso, la idea de expulsado de la tele, también viene precisamente por lo que dijiste ( calificó a los asesinatos en La Cantuta y Barrios Altos como "el costo" para terminar con el terrorismo).

-No, no, pero he oído eso, que me 'expectoraron' por lo que yo dije. Yo estuve seis años con un pico de rating hasta el 2012, pero hay gente que le gusta construir que hubo como un escarmiento.

-Si se tratara de eso, tampoco estarían muchos actualmente en la tele...

-(Sonríe) Pero no hablemos de eso. Sí me gustaría decirle a las personas que construyeron ese mecanismo, que eso no existió. Después de mis inapropiadas declaraciones, he estado en la televisión y no hubo eso que piensan.

-Pero sí sabes que indudablemente, hay un público que a partir de lo que dijiste, te dejó de seguir. ¿Pensaste que el rechazo iba a pasar?

-Creo que es un tema químico, paleontológico (...) Mi respuesta creo que lo dice todo: hay gente a la que le gustas y hay gente a la que no. Los motivos son de ellos, no míos.

-Finalmente, tenemos a nuestros expresidentes investigados, bueno, Fujimori condenado...

-A mí me parece súper bien. No quiero opinar sobre cómo, ni cuándo, ni de matices, velocidades, direcciones, pero a mí me parece que una sociedad que logra hacer rendir cuentas a quienes han manejado nuestro dinero, es una sociedad que está sanándose. Estamos en democracia y eso es algo que en el mundo entero, cada vez menos países pueden celebrar. Mi apoyo a Venezuela.

-Entonces, ¿estás de acuerdo con el rechazo popular, las marchas, las expresiones?

-Toda expresión de opinión, de voluntad, de libertad y de participación, es buena. Estamos en democracia.