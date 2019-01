María Pía Copello se pone nerviosa al ver semidesnudo al chef Franco Noriega

Se dedica a su nuevo trabajo. La conductora de televisión María Pía Copello no se quedó de brazos cruzados tras el fin de su contrato con América TV y el programa "Esto es guerra". La excompañera de Mathías Brivio se encuentra de vacaciones en Miami y destina su tiempo libre a grabar videos para su canal de Instagram y YouTube. Su primer invitado internacional fue Franco Noriega, el 'chef más sexy del mundo'.

En su canal de Instagram, la presentadora María Pía Copello hizo una transmisión en vivo para poder realizar una receta paso a paso al lado de Franco Noriega, quien cobró fama en Estados Unidos tras ser un invitado de lujo al programa de Ellen Degeners. Actualmente el 'chef más sexy del mundo' tiene una cadena de pollerías llamada "Baby brasa".

María Pía Copello y Franco Noriega realizaron una receta para preparar galletas saludables. La figura de América TV no dudó en comentar en su canal de Instagram que no tuvo la oportunidad de entrevistar al chef cuando estuvo en Lima, pero que al llegar a Miami no pensó en desaprovechar la oportunidad.

Cuando María Pía Copello se dirigió al horno para retirar las galletas, sin querer queriendo, terminó por ensuciar el polo que usaba Franco Noriega. Pese a que la conductora le pidió las disculpas del caso, el 'chef más sexy del mundo' prefirió quitarse la ropa para que la ex conductora de "Esto esguerra" pueda llevarlo a la lavandería.

El video compartido en Instagram ha sumado una serie de comentarios y varios halagos a la sexy figura del chef peruano.