Angie Arizaga eleva la temperatura al posar en osado bikini

Desde que AAngie Arizaga terminó su relación sentimental con el "guerrero" Nicola Porcella, la guapa modelo viene siendo el centro de atención entre los miles de seguidores del reality de 'Esto es Guerra'.

Todo lo que comparte a bella modelo es muy comentado por sus fans y una reciente publicación en Instagram no ha sido la excepción. Se trata de una instantánea donde la popular 'Negrita' hace alarde de sus atributos en un sexy bikini.

"Levanta la mano si este fin tú también te fuiste a la playita", fue la descripción que acompañó a la instantánea de Angie Arizaga.

Los fans de la presentadora de televisión no fueron ajenos a esta publicación y no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios con distintos halagos.

"Bella 'Negrita'. Saludos desde el Puerto de Ilo", "qué guapa", "estás linda amiga", "tú sí Angie, eres regia como siempre. Muchas bendiciones y éxitos", "eres una ella. ¿Qué harás cuando llegues a los dos millones?", "Dios qué hermosa. Te admiro y qué guapa eres. Top qué mujer y con esa sonrisa hermosa en todo momento" y "eres una amor mi 'Negrita' hermosa", se pudo leer en la red social.

La sexy publicación de Angie Arizaga en Instagram

Angie Arizaga se pronunció sobre Stefano Peschiera

Fue la propia 'guerrera' quien decidió revelar la relación que mantiene con el deportista Stefano Peschiera que participará de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en 'América Espectáculos'.

"Es solamente un amigo y nada, ya dejen de vincularme. Yo no entiendo, persona que conozca o que salude, ya me están vinculando. Simplemente, es un amigo, ahorita estoy soltera. Quiero estar sola, tengo amigos y el día que empiece una relación se los voy a decir", señaló la chica reality.

Además, Arizaga aclaró que no viajó con el Peshiera: "No, no hemos viajado juntos. Viaje a Miami un tiempo X del cual no voy a decir, han querido hacer mil historias, yo fui con amigas", mencionó la popular 'negrita'. "Estoy soltera y quiero estar sola, es tiempo para mí".