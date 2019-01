Karen Schwarz habla tras sufrir accidente donde se salvó de morir [VIDEO]

Karen Schwarz usó su cuenta oficial de Instagram para contar lo que sucedió el último viernes en la Panamericana Sur. Como ya lo había dicho Ezio Oliva, por la misma red social, ambos se dirigían a Punta Hermosa con el objetivo de cumplir con un show que tenía el cantante. Ninguno de los dos iba al volante.

En el camino una parte de carro se desprendió, lo que hizo que el conductor pierda el control del auto, sin embargo, una buena reacción de el mismo evitó que lo sucedido se convierta en una tragedia.

Si bien Karen no entró en más detalles sobre el accidente, habló de lo que sintió y cómo se encuentra ahora. "Muchos me han preguntado a cerca de lo que nos pasó a Ezio y a mí, y en verdad recién hago este video porque ha sido y es muy difícil recordar lo que pasó, no voy a entrar en detalles porque ya Ezio lo hizo, solamente quiero agradecerles a ustedes por escribirme tantos comentarios bonitos y preguntarme cómo estamos", se le escucha decir a la conductora de televisión.

Pero continuó con su relato: "Fue un gran susto donde tuvimos que reaccionar para poder cumplir con el trabajo de Ezio y en segundo lugar agradecer a esa persona que estuvo manejando nuestro carro porque tuvo la maravillosa reacción para poder controlar un carro".

Karen Schwarz rompió su silencio tras accidente

Evidentemente la conductora de Latina se mostró consternada por lo sucedido por lo que reiteró su agradecimiento a la persona que manejó el carro esa noche y a todos sus seguidores que no han dejado de mandarle mensajes.