Instagram: Sheyla Rojas envía indirecta a Antonio Pavón tras comentario de seguidora [FOTOS]

Los enfrentamientos continúan. Ahora fue Sheyla Rojas, quien volvió a usar sus redes sociales para aclarar que es madre soltera y que por ende tiene que estar al tanto del bienestar económico de su hijo, fruto de la relación con Antonio Pavón.

Esto sucedió luego que una seguidora le hiciera un comentario en su última publicación de su cuenta oficial de Instagram: "Pídele a Dios que te de inteligencia para poder criar a tu hijo, ojalá que dejes de lado tus intereses personales y priorices las necesidades de tu hijo". Tras lo dicho por la usuaria, Sheyla no dudó en responder de manera tajante.

"Mi interés número uno es mi hijo, pero también veo por intereses económicos para poder asumir los gastos que tengo día a día o mes a mes, porque no es que un mes sí se pague y otro no, siempre cumplo sin ayuda de nadie, es fácil decir ya no asumo gastos porque no tengo trabajo y claro, ya quisiera yo no trabajar y dedicarle todo el tiempo del mundo a mi niño, pero no se puede y las que somos madres solteras lo sabemos", escribió la conductora de 'Estás en todas'.

Tras lo dicho por Sheyla, una de sus seguidores se mostró contenta porque finalmente se terminaron los problemas entre ella y Antonio Pavón.Sin embargo, la exchica reality aprovechó para hablar de las acusaciones hechas por su expareja: "Jamás haría algo que no lo haga feliz, todo lo contrario, por eso también traté de no caer en eso y mantener la calma, pero sí demostré que nada de lo que se dijo fue verdad y que lindo saber que sí se dieron cuenta", finalizó Sheyla Rojas.