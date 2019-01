Tilsa Lozano reveló que Ivana Yturbe la encaró en una discoteca [VIDEO]

Tilsa Lozano contó que pasó un hecho confuso y desafortunado con Ivana Yturbe durante la celebración del cumpleaños de 'Zorro' Zupe en una discoteca del sur, pero para evitar que el momento pase a mayores no le dio pie a la modelo. En la última edición del programa Válgame Dios, la exvengadora contó su verdad sobre la discusión que tuvo con la pareja de Jefferson Farfán.

“Creo que la chibola se equivocó de persona y vino a hablarme de algo que yo ni entendía, de un roche que habían tenido dos amigos de ella y yo no tenía nada que ver allí. Si te digo te miento, ni siquiera entendí bien lo que pasó”, señaló Tilsa Lozano.

La exmodelo cree que Ivana Yturbe se confundió de persona porque estaba bajo los efectos del alcohol. “No creo que sea tan tonta de parcharme, vino a comentarme el tema en su estado eufórico a las cuatro de la mañana. Ella es intensa y a las cuatro de la mañana todo el mundo es intenso”, precisó Tilsa Lozano a las cámaras de ‘Válgame Dios’.

Por otro lado, Tilsa Lozano se refirió sobre su nuevo vecino en la playa Señoritas, Juan Manuel Vargas, quien se mudó con su familia al lugar. “Seguro le encantará el lugar. Yo no lo he visto y si me lo crucé no me di cuenta. Sé que está por ahí, porque una se entera de todo, bueno su esposa que lo cuide”, sostuvo con sarcasmo.



Ivana Yturbe mantiene una relación sentimental con el futbolista peruana Jefferson Farfán, romance que empezó a fines del 2018 en medio de la polémica. La modelo ha sostenido que no quiere que su relación se exponga por lo que se mantendrá al margen de las cámaras de TV.