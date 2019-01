Gian Piero Díaz calla a Nicola Porcella en vivo [VIDEO]

Durante el reality ‘Esto es guerra’ se vivió un momento tenso luego que Gian Piero Díaz, quien saca cara por los ‘Retadores’, mandó a callar a Nicola Porcella luego de intervenir inesperadamente en una conversación que mantenía con Mathías Brivio al comentar sobre la celebración de los competidores.

Gian Piero Díaz y los ‘Retadores’ festejaban los puntos ganados en el set de TV y Mathías Brivio detuvo el momento para explicarle cómo son las reglas en ‘Esto es guerra’. “Yo te voy a explicar Piero acá cómo funcionan las cosas. Una vez que Mister G dice: “3,2,1”, ellos tienen que estar en su sitio… como barristas”, dijo el conductor de TV.

“Estábamos celebrando... celebrar es parte de cualquier triunfo”, dijo muy serio Gian Piero Díaz. “Media hora Piero celebrando”, señaló Mathías en son de broma. En ese momento intervino Nicola Porcella para aclarar el tema. “Siempre que no están en su sitio eso es una falta. Toda la vida ha sido así”, manifestó Nicola Porcella. “¿Te parece justo ganar un punto cuando el otro equipo no está detrás de la línea?”, comentó Piero fastidiado. “¿Te parece justo que mi equipo esté listo y el tuyo no?”, replicó al ‘guerrero’.

A Gian Piero Díaz no le gustó discutir en vivo con el competidor lo que provocó que lo callara ante la presencia de todos de ‘Esto es guerra’. “Primero voy a discutir con Mathías y luego contigo”, le dijo de manera educada Gian Piero Díaz al ex de Angie Arizaga frente a la sorpresa de los televidentes.

“Esto me parece que lo debemos discutir entre tu y yo. Más allá de las reglas. Las reglas las voy a respetar siempre, pero es criterio nuestro que a mi no me gusta ganar con ventaja. Me parece que no es justo”,

“Sé que recién estamos comenzando y recién nos estamos conociendo en la conducción, pero a lo largo del programa te van parecer justas y como no. Hay reglas en el programa como tal. Cuando Mister G dice: “3,2 y 1”, estén donde estén empieza la competencia”, aseguró Mathías Brivio.