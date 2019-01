Ducelia Echevarría encara a Karen Dejo y pide que se retire de 'Esto es Guerra'

Karen Dejo se ganó una enemiga más en el reality 'Esto es Guerra'. La ex combatiente Ducelia Echevarría le declaró la guerra a la guapa morocha tras su presentación en el reality de América TV.

Según señaló la ex integrante de 'Combate', Karen Dejo ya "cumplió un ciclo" en 'Esto es Guerra' y debió dar un paso al costado por su propia decisión.

"A todo le llega su tiempo. Ya es tiempo de que la señora (por Karen Dejo) se retire de acá, pero le voy a dar el gusto de que no se retire tan fácil, va a competir contra mí y yo le voy a ganar", expresó Ducelia Echevarría en pleno programa en vivo de 'Esto es Guerra'.

Ante esta clara provocación, Karen Dejo no se quedó callada y le respondió a Ducelia de la misma manera: "Yo ya había escuchado algunos chismes de cómo era, pero como no me importaba no le tomé mucha importancia, pero una se cuelga de la otra y la otra también (por Rosángela Espinoza) como suele pasar".

"De señora a señora le digo, porque tienes una hija ¿no? Somos mamis lindas y eso no te lo voy a quitar porque eres hermosa, pero aquí vas a tener que demostrar que tu lengua va a corde con tu desempeño porque yo no te voy a permitir que tan rápido te la lleves. También te daré la oportunidad", agregó Karen Dejo.

Como se sabe, 'Esto es Guerra' comenzó con una nueva temporada, donde la integración de ex combatientes fue la gran sorpresa para muchos de sus fans.

Además, la no aparición de rostros conocidos dejó consternados a los fans de 'Esto es Guerra'. El caso más sonado fue la no incorporación de Melissa Loza, quien decidió dar un paso al costado del reality que la hizo muy popular en la televisión nacional.