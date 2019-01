Pedro Moral se disculpa con Antonio Pavón tras fuerte pelea en vivo [VIDEO]

La última edición del programa de Magaly Medina conmocionó a los televidentes a raíz del acalorado enfrentamiento que protagonizaron Antonio Pavón y Pedro Moral, la pareja de Sheyla Rojas, quien se comunicó en vivo para responder a los ataques que ha recibido la modelo durante los últimos días.

Como se recuerda, Antonio Pavón comenzó a reaparecer en los programas de espectáculos nacionales a raíz de los problemas que tiene con la mamá de Antoñito, quien no dejaría que vea a su hijo, pese a que las visitas fueron pactadas con anticipación.

Durante la última emisión del programa, la hermana de Antonio apareció en vivo para revelar detalles desconocidos de la relación con Sheyla Rojas, donde incluso afirmó que la conductora de 'Estás en todas' echó a su propia madre de la casa donde vivían, además destacó que el bebé está mejor con su hermano.

Las declaraciones provocaron que Pedro Moral se comunique en vivo con el programa de ATV con la intención de "defender a su mujer" y terminó cayendo en una acalorada discusión en vivo, perdiendo los papeles en muchas oportunidades; sin embargo al final decidió calmarse y pedir disculpas públicas por la actitud que tomó en el programa.

"Le pido mil disculpas si me eh exaltado, yo no quiero que piensen que soy un matón o que llamo arrebatado, pero yo estoy indignado. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas", confesó Pedro Moral en la última parte del programa, terminando en un acuerdo beneficioso para el menor.

Mira el programa completo de Magaly Medina