Gian Piero Díaz muestra el camerino que le dieron en EEG tras dejar Combate

Gian Piero Díaz ingresó el último lunes como el nuevo conductor de ‘Esto es guerra’ ante la sorpresa de los televidentes y los ‘guerreros’. Su estadía lo narró a través de Instagram, red que cuenta con 109 mil seguidores, y reveló cómo lo trata la producción de América TV desde su camarín. El animador es el nuevo jale del canal 4 luego de la salida de María Pía Copello.

Desde su cuenta de Instagram, el conductor de TV contó cómo la producción le ayuda a estar listo para su ingreso al set de EEG. “Ya el tercer día. Me he sentido bastante cómodo. Ahí está la camisa que me voy a poner ahora, para variar con puntitos blancos (risas). Las zapatillas de ahora y el mismo pantalón. En un rato nos vemos”, señaló Gian Piero Díaz en el video de Instagram.

La figura pública señaló que siente muy contento en ‘Esto es guerra’ luego de dejar ‘Combate’ a fines del 2018. En el clip se aprecia el camarín del conductor de TV, aunque no se ve que tiene grandes lujos como otras figuras de América TV han mostrado en Instagram, se ve acogedor.

Gian Piero Díaz dijo que se siente muy feliz en su nueva casa televisora. “Estoy contento de estar aquí, este es un reto nuevo pero yo vengo con ganas de hacer cosas nuevas y de vacilarme”, dijo Gian Piero para luego referirse a su nuevo compañero Mathías Brivio.

“De hecho que nos vamos a pelear porque los dos somos picones y en esta temporada los roles están bien marcados, no hay tanto que engranar, cada uno tiene que defender su lado y punto, pero estoy seguro de que la voy a pasar bien con Mathías”, agregó el conductor que ha causado gran desazón en ATV, casa televisiva con la que alistaba un nuevo proyecto de entretenimiento.