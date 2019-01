Johanna San Miguel pide que Mathías deje la conducción para su regreso a 'EEG'

Johanna San Miguel fue la invitada especial de la reciente edición de 'En Boca de Todos', donde la actriz habló de nuevo proyecto en el teatro, pero grande fue su sorpresa cuando le consultaron por el ingreso de Gian Piero Díaz en la conducción de 'Esto es Guerra'.

"Yo solo espero que la 'Cabeza de balde' de Mathias Brivio esté a la altura para defender a los 'guerreros' como corresponde porque Gian Piero Díaz ha venido con la pata en alto porque sino se pone mosca se lo van a comer vivo como me lo comía yo", expresó Johanna San Miguel.

Sobre si ella tiene deseos de retomar la conducción de 'Esto es Guerra', Johanna San Miguel señaló que sí lo haría siempre y cuando Mathías Brivio deje el reality de América TV.

"Si se va Mathías (Brivio) sí. Vete, vete ya", sentenció la presentadora en pleno programa en vivo de 'En Boca de Todos'.

Como se sabe, en el programa estreno de 'Esto es Guerra', Gian Piero Díaz fue presentado como el reemplazo de María Pía Copello. El conocido conductor se mostró emocionado y solo tuvo palabras de agradecimiento por su nueva familia en la televisión.

"Terminó 'Combate y me fui con toda la idea de irme de vacaciones durante bastante tiempo. No pretendía volver a las pantallas en un muy buen tiempo. No tenía nada, ni tampoco quería escuchar. Pero recibí una llamada contándome el proyecto y a decir verdad no me costó mucho decir que sí. Número uno porque yo había terminado una etapa de mi vida, que es 'Combate'. Y lo más importante es que, si todavía queda algo de Combate está acá [en EEG]", manifestó Gian Piero Díaz al llegar a la nueva temporada de 'Esto es guerra'.