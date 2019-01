Acusan a Gian Piero Díaz de traición tras su ingreso a 'EEG' [VIDEO]

La espera terminó, 'Esto es guerra' inició nueva temporada y por fin se conoció quién es la nueva dupla de Mathías Brivio, quien tuvo particular reacción al ver el ingreso de Gian Piero Díaz al set del reality juvenil.

Desde que María Pía Copello se despidió del programa juvenil de 'América Televisión', la expectativa crecía en el público, pues la exconductora se había ganado el cariño de Mathías Brivio, de los participantes, y de los televidentes, motivo por el cual se veía difícil quién sería quien llegue a ocupar el gran vacío que dejó.



Pero la espera terminó, hoy se conoció, no solo algunas de las figuras que estarán en este nuevo inicio de 'Esto es guerra', sino también el reemplazo de María Pía Copello. Y se dio a conocer que Gian Piero Díaz, quien fue conductor del programa 'Combate', es la nueva dupla de Mathías Brivio, quien tuvo particulares comentarios y reacciones al ver el ingreso del popular 'Gian Pipi' al set de 'América televisión.

"Qué hace acá. ¿Gian Piero Díaz en el set de 'Esto es guerra'? Esto no me lo esperaba, todavía no salgo de mi asombro. No puedo creerlo", comentó Mathías Brivio cuando vio bajar a Gian Piero Díaz de una caminioneta en el set del programa. Tras su ingreso, el ex compañero de Renzo Schuller contó por qué decidió regresar a la televisión tras el fin de 'Combate', programa relity que se transmitía por ATV.

"Terminó 'Combate y me fui con toda la idea de irme de vacaciones durante bastante tiempo. No pretendía volver a las pantallas en un muy buen tiempo. No tenía nada, ni tampoco quería escuchar. Pero recibí una llamada contándome el proyecto y a decir verdad no me costó mucho decir que sí. Número uno porque yo había terminado una etapa de mi vida, que es 'Combate'. Y lo más importante es que, si todavía queda algo de Combate está acá [en EEG]", expresó Gian Piero Díaz al llegar a la nueva temporada de 'Esto es guerra'.

Video del ingreso de Gian Piero Díaz a 'Esto es guerra'

El ingreso que de Gian Piero generó distintas reacciones en las redes sociales