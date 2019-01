¿Karina Rivera confirma fin de su matrimonio con Orlando Fundicchely?

Karina Rivera y Orlando Fundichely son una de las parejas del ámbito de la televisión más queridas por el público. En el año 2015 sufrieron una crisis matrimonial oficializaron el final de su romance tras varios días de especulaciones sobre un quiebre en su relación, sin embargo lograron superarlo y en el 2017 celebraron sus 18 años de casados,d e las cuales compartieron distintas fotografías en su redes sociales.

Sin embargo, en los últimos meses el recordado actor de la teleserie 'Al fondo hay sitio' ni la actriz de televisión han publicado fotografías juntos. Situación que ha generado la duda entre sus fanáticos en Instagram, pues creen que la pareja habría tomado la decisión de tomar rumbos distintos.

Los rumores crecen tras la último mensaje que ha publicado la recordada presentadora del programa infantil 'Karina y Timoteo' en la citada red social, en la que dejaría en evidencia que tras su posible separación con Orlando Fundichely, su corazón está sufriendo.

"Vas a sanar. Porque te ríes con el alma, porque eres de corazón noble, porque la vida tiene algo aún mejor esperando por ti. Porque lo mereces. Y porque a pesar de todo, brillas hasta con el alma rota", escribió Karina Rivera en su cuenta de Instagram, redo social donde cuenta con poco más de 225 mil seguidores.

Precisamente sus admiradores mostraron su preocupación y no dudaron en dejarle emotivos mensajes dirigidos a la conductora de televisión y preguntar si se habría separado del actor Orlando Fundichelly.

"Sin duda vamos a sanar, no es el fin, es el inicio", "De amor nadie se muere. Así que para adelante como el elefante", "Exactamente Karina nada dura para siempre con fe y amor a Dios seremos felices bendiciones", "Fuerza!!! Eres grande siempre", "Así se habla!!! Todo pasa , todo suma, y todo sana", "Ya no estas con Orlando no veo fotos juntos de ustedes desde hace tiempo", fueron los mensajes que recibió Karina Rivera de parte de sus seguidores en Instagram.

