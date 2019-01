Gian Marco: “Me encantaría tener vocación política”

Gian Marco Zignago llegó a un cine miraflorino para presentar el videoclip de ‘Sácala a bailar’. Intuición es el disco número 15 de su carrera y si se dice que Augusto Polo Campos tenía más de dos mil temas, el cantautor lanza una cifra aproximada contando las canciones que ha escrito para otros. “Deben ser 400 o 500. Mi esposa me dijo: ‘No te puedes quejar, has escrito un montón’”, sostiene sobre los manuscritos que encontró en un almacén en Lima.

El cantautor cuenta que fue a ver la obra que protagoniza su madre, Regina Alcóver, a quien define como atemporal. “Vive sola, no tiene pareja, hace lo que quiere, estudia, es budista hace muchos años. Es una mujer feliz”, comenta y agrega que mira en retrospectiva. “‘Reina por un día’ nos identifica mucho porque hubo una época en que mi mamá y yo nos dejamos de ver. Si hay algo que me hace ser una magdalena, es cuando mi mamá sale a saludar al público, ya me fui a la m... Viene a mi mente mi crianza en el teatro”. Orgulloso de que su hija Nicole “lo supere como músico”, asegura que tanto a él como a sus padres no les agradó tanto la fama. En su caso, la palabra sería “lidiar”.

Llevas más de una década como independiente. ¿Siempre es difícil estar en las radios?

Sí y ese es otro tema, pero yo siempre he estado en contra de –en el buen sentido de la palabra– la mendicidad, el (remeda): “oye, apóyame pues”. El ‘apóyame pues’ no existe, esta es una industria donde sobreviven los más fuertes.

¿Cómo fue tu experiencia como coach de ‘La voz’?

Yo sufrí muchísimo en ‘La voz’. Te voy a ser muy sincero, a mí no me gustó.

Bueno, después de ‘Campaneando’ dijiste “no” a la tele.

(Risas). Pero ‘Campaneando’ era diferente, ‘La voz’ se acomodaba a lo que hacía, pero me di cuenta de que no funcionaba conmigo, esta honestidad que tengo al decir las cosas, me trae problemas.

Con el hecho de no ser políticamente correcto.

¡¿Por qué?! Digo, estoy en mi mundo, en la música, digo lo que tengo que decir. Claro, están hoy las redes, hay una susceptibilidad exageradísima.

Pero a nivel de coyuntura, ha tenido cosas positivas.

Sí, pero en la televisión votaban porque les daba pena: “pobrecito, no tiene familia”. Sí pues, pero este es un concurso de canto, va a ganar un contrato para supuestamente representar a Perú. Ese tipo de cosas son las que no me cuadran y a mucha gente le molesta que yo sea así. Aquí tener actitud es soberbia.

Pero tan mal no te ha ido, tienes más de 3 millones de seguidores en las redes, ¿no?

(Sonríe). Sé que hay gente que me ama y hay gente que me odia. Pero hay gente que me odia y me sigue, es parte de.

“La coyuntura política es decepcionante”

Gian Marco, que ha liderado proyectos benéficos como la reconstrucción del sur, comenta que le ha costado ir a votar. Compara más de una vez el boom gastronómico y el turismo con otros sectores en crisis del país, dice que “tapan un poco la fachada”.

Como peruano que radica afuera, ¿con qué país te encontraste?

Somos indisciplinados. Es un caos, pero también es una suerte de amor-odio. Por un lado la gente se rasga las vestiduras, vamos a un mundial, votamos por ser la mejor barra del mundo, la gente llena el estadio, llora con ‘Contigo Perú’.

Y del otro lado está la corrupción, el país violento...

¿No? Se acaba esa parte, se acaba el mundial y regresamos a esta realidad. La gente se transforma, andar en auto es andar con arma. Después de esta coyuntura política tan rara, tan decepcionante, hay una juventud política que sale a las calles a protestar... A mí me encantaría tener una vocación política, porque creo que todos queremos que esto funcione. Seamos honestos:¿cuántos buenos ciudadanos existen?

Por lo menos en el Congreso no está la mayoría.

(Sonríe). Si pongo un post de esto, voy a recibir mensajes de: “claro, como vives afuera”. No saben que he andado en micro, que conozco mi realidad. Pero un buen ciudadano, que de pronto va en el Metropolitano, que tiene que hacer una cola gigante, luego tiene que ir al Seguro (de Salud) para pedir una operación y le dicen “de aquí a un mes”, ese ciudadano dice: “saben qué, váyanse todos a la m...”. Ese es el problema y a mí el sistema me botó. He hecho todo lo que está a mi alcance, le he donado a un gobierno plata a granel. (¿Arrepentirme?) No, pero sigo siendo un buen ciudadano.

Decías que esperabas a un ‘salvador’, ¿has visto alguno?

(Piensa). En los candidatos a la presidencia, no. Es que sí pues, son figuras políticas de años o predeterminadas, ¿no?

¿Sigues considerando al primer gobierno de Fujimori?

Sí, lo que pasa es que cuando hablé de él fue porque me acuerdo de mis 14, 15, 16 años en una ciudad...

En pleno terrorismo.

Era terrorífico.

Pero evidentemente tuviste detractores.

(Sonríe). ¡Olvídate! (bromea). Soy de todo ahora: soy fujimorista, es más, tengo carné del partido. Lo que yo dije fue que cuando se eliminó el terrorismo, ya podía salir tranquilo a la calle... ¡Uf! Para qué dije eso. Mucha gente lo piensa pero le da miedo decirlo. Ahora, lo que hizo después (Fujimori) fue imperdonable.

¿Y el fujimorismo actual?

El de ahora es vergonzoso. Pero lo mío no tenía ni siquiera que ver con el fujimorismo.

¿No te parece que se está avanzando a nivel de justicia?

Sí, hay una visión más clara de cómo asumir el reto de... ordenar la casa. Tú ves la televisión y siempre ves a los mismos políticos hablando, –con el respeto que se merece– a Jorge del Castillo... ¿No hay alguien más? (Lanza una carcajada). Alguien que nos cuente cómo podemos cambiar el sistema.

¿Qué proyectos tienes después de salir de gira? ¿Seguirás buscando talentos?

Estoy en eso, pero no puedo repartirme, no soy un workaholic y me gusta ser papá. Creo que soy bastante equilibrado en eso.

¿El cine no es un pendiente?

Me encantaría que mi libro El violín de Rocío se haga película, pero no sé. Tengo algunas cosas en mente. Sería lindo hacer un libro con todas mis canciones y contar por qué las hice. Obviamente, no estaría ‘Domitila’ (risas).❧