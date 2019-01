Kylie Jenner y su hija Stormi desbordan ternura con fotos en la playa

Aunque falta mucho para el 1 de febrero, cumpleaños de la hija de Kylie Jenner y Travis Scott. La estrella de Keeping Up With The kardashians viajó a la playa junto a su mejor amiga Jordyn Woods y la pequeña de 11 meses para disfrutar de sus momentos como madre e hija y festejar el primer año de la bebé. Ella misma se encargó de subir fotos y videos del lujoso viaje a la playa.

Desde Instagram, la menor del clan Kardashian Jenner cuelga de manera constante imágenes de lo bien que lo está pasando en su viaje. Hasta el momento no reveló el lugar donde se encuentra, pero sí mostró un video donde se está hospedando junto a la bebé.

"Que empiecen las aventuras de cumpleaños", con pequeño texto y una fotografía en la que podemos observar a Kylie Jenner de la mano de su pequeña Stormi paseando por la playa, anunciaba la modelo que daba inicio a la gran aventura de cumpleaños de su hija.

Ella misma asegura que no podría haber empezado el año de mejor manera con sus amigas y su bebé en un lugar tan mágico, y no es para menos. En otros videos se aprecia otro video con la descripción: "¡Estos pequeños pies y esta risa son mi debilidad! ella ama el agua". "Ojalá pudiera detener el tiempo de vez en cuando", comenta. Y no es para menos. Estos momentos entre madre e hija jamás los va a olvidar.

Hasta ahora, el gran ausente es Travis Scott o por lo menos eso es lo que parece, ya que no se ha dejado ver en ninguna foto junto a su novia e hija.

Lugar donde hospeda Kyliye Jenner y Stormi