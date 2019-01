Aldo Miyashiro“Vamos a reponer las épocas de fantástico”

¿Por qué Sandra Vergara no estará con ustedes en el regreso de ‘La banda del Chino’ este lunes?

Sandrita tuvo una propuesta de actuación que complicaba que ella pudiera hacer en vivo. Pero ella es mi amiga y espero, en algún momento, poder trabajar otra vez juntos. Ahora estamos buscando una conductora para la temporada de verano y de allí veremos.

¿Qué es lo que están preparando para esta nueva temporada del programa?

Vamos a tener muchas secuencias nuevas como para que la noche sea un poco más activa. Estamos armando entrevistas, vamos a jugar más con el público, vamos a reponer las épocas de ‘Fantástico’ y por allí algún reality que inventemos, pero para jugar con la gente de la calle.

¿Qué otros planes tienes?

Además de la serie ‘Señores papis’ y Once Machos 2, voy a dirigir una obra de teatro en setiembre. Se trata de una pieza argentina con Andrés Salas y Sebastian Monteghirfo, además de cuatros mujeres de las que aún estoy en la búsqueda.

¿Qué te parece el retorno de Magaly Medina a la TV?

No he visto su programa, pero está bien que regrese. Ella sabrá lo que tiene que hacer, no voy a decir nada en su contra a pesar de haber tenido un momento complicado con ella. Cada quien tiene una oportunidad y hace de su programa lo que quiere.❧