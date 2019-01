'El Wasap de JB' saca carcajadas con parodia de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán [VIDEO]

¡Para no dejar de reír! Los muchachos de ‘El Wasap de JB’ lo hicieron una vez más. El elenco dirigido por Jorge Benavides no iban a quedar ajenos de acontecimiento que ha enmudecido a la farándula local, la confirmación de la relación entre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán. No han tenido mejor idea que realizar la parodia inspirándose en la fiesta que ofreciera el polémico ‘Zorro’ Zupe.

Pero no solo los personajes ya mencionados serán los protagonistas del scketch más esperado del programa de comedia de Latina, sino que Rodrigo González ‘Peluchín’ y su novio Sean Rico también serán imitados.

El estreno de esta secuencia que “contará” los hechos no vistos en la fiesta del Zorro Supe, específicamente sobre el sonado romance de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán serán trasmitidos vía canal 2 (Latina) este sábado 19 de enero 8:30 p. m. y domingo 20 de enero 6:00 p. m..

En el avance de lo que se verá en ‘El Wasap de JB’ publicando en la cuenta de Facebook de Jorge Benavides, se puede ver que la princesa Inca será personificada por Danny Rosales, mientras que el popular ‘JB’ dará vida a ‘La Foquita’.

Asimismo, el comediante Pato Ovalle interpretará a ‘Zorro’, Enrique Espejo ‘Yuca’ será Mario Yucavarren y el legendario ‘Felpudini’ Rodolfo Carrión dará vida a ‘Peluchón’.

Además de parodiar a la pareja de momento, Ivana Yturbe y Jefferson Farfán, Jorge Benavides en el El Wasap de JB también lanzará el schetck sobre ‘El entierro de Chimuelo’, mismo que ha provocado gran furor entre los seguidores del programa cómico de Latina.

Previa de 'El Wasap de JB'

Imitadores de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán en Válgame Dios