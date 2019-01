Janet Barboza reveló que Mario Irivarren buscaba retener a Ivana Yturbe [VIDEO]

¡Sale en su defensa! Desde que comenzaron los rumores de una posible relación entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, Janet Barboza es una de las que se ha referido al tema, debido a la cercanía con la chica reality.

Es así que en entrevista con Magaly Medina el último jueves, la conductora de televisión decidió cometer una infidencia y reveló lo que sabe en relación a la salida que tuvo Ivana con Mario Irivarren cuando ya era saliente de Jefferson Farfán.

"Voy a cometer una infidencia y esto que te cuento es lo que me ha dicho su mamá, así que perdóname Ivana, no suelo ser infidente, pero la situación lo amerita. No estaba terminando, ya había terminado, pero fue simplemente a decirle ya no me busques, ya no me llames, se acabó", señaló Janet en 'Magaly TV, la firme'.

Agregó además que si bien no fue acoso, ella considera que Mario se quedó más prendado de la relación: "Cuando de pronto no te apreció cuando tenía que hacerlo y ve que estás alzando vuelo y buscas un nuevo nido como que te quieren retener", asegura la conductora.

Por su parte, Magaly contó que en algún momento Janet había dado a entender que Mario manipulaba a Ivana para que vuelva con él, a lo que la 'tía política' de la ex 'combatiente' aclaró que ella no dijo eso: "No yo nunca he dicho que la chantajeó o que la haya manipulado, yo lo que he dicho es que en una relación tóxica muchas veces hay alguien que la domina, que la maneja y que sabe que puntos tocar".

Janet Barboza habló de lo sucedido entre Mario Irivarren e Ivana Yturbe

Además contó que la mamá de Ivana está muy contenta porque ve que su hija es feliz.