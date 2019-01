Gisela Valcárcel presume su figura en traje de baño a sus 55 años [FOTOS]

Luego de terminar un éxito 2018 con ‘El artista del año’, Gisela Valcárcel decidió darse unas merecidas vacaciones en Islas Turcas y Caicos, El Caribe, y disfrutar con toda su familia del mar, naturaleza, sol y tranquilidad. Desde Instagram, la conductora de TV contó cuál ha sido sus aventuras y se mostró en traje de baño.

La figura de América TV colgó una serie de fotos en la que luce con su hija Ethel Pozo y dos nietas: Doménica y Luana. En cada una de las instantáneas se le ve disfrutar de cada en momento en familia, pero una imagen llamó la atención pues se le ve a Gisela Valcárcel lucir en traje de baño negro a sus 55 años.

Hace una hora subió una publicación con la descripción: “Disfrutar el momento, ser conscientes de que estos no volverán, estar presentes y vivir. Gracias a cada integrante de #MiFamilia por todo lo que me enseñan. Mi amor hacia ellos es como el de ustedes con sus familias... Incondicional. Buen fin de semana. @lapozo te amo”, señaló en la imagen junto a las fotos en Instagram.

Los seguidores Gisela Valcárcel no dudaron en dejarle comentarios y felicitarla por lo bien que se ve a sus 55 años. “Regia Gisela”, “Hermosa”, “Bellas”, “Que abuelita para más regia", son algunos de los comentarios que dejaron los fans de la conductora de TV. Hasta el momento la publicación cuenta con 2 200 ‘Me gusta’.

Gisela volverá a la TV



América Televisión lanzó la promoción de su próximo programa ‘Gisela busca’, que muestra a la figura televisiva conversando por teléfono y dando a conocer el pronto retorno. “¿Aló?... Como que no me voy de vacaciones... ¿Qué cosa?... Qué vamos a hacer... ¿Gisela busca?... Ay, no me digas.. ¿Y qué voy a buscar? ¿Otra vez el amor?... ¡No me digas!”, se le escucha decir a la popular ‘Señito’. El espacio, cuyo estreno será en febrero, ya tiene grabadas algunas ediciones y una de las que promete dar que hablar es el encuentro que la rubia conductora sostuvo con Sheyla Rojas y su novio, el empresario Pedro Moral.