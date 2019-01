Daniela Darcourt preocupa a seguidores por foto en hospital

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniela Darcourt publicó una fotografía que sorprendió a más de uno. Se ve a la intérprete de 'Probablemente' echada en una camilla de hospital, pero muestra una gran sonrisa.

La salsera acompañó la instantánea con una descripción donde explicó lo sucedido: "Las sorpresas sí que no dejan de llegar a mi vida... Los tacos y el moverme como licuadora durante estos tiempos, sumado al trabajo, las emociones y los desórdenes que la propia madrugada trae, me trajeron aquí por una retención de líquido increíble", señala.

Sin embargo, continúa y explica que ya se siente mucho mejor y con más energía. "Gracias a todo el equipo que me cuido durante la madrugada y se encargó de que nada me faltara", agregó.

Recomendó además a sus seguidores que al más mínimo dolor, queja o desorden, no dejar pasar y buscar ayuda de profesionales. "Ahora a descansar y llevar una vida más sana y con orden. Sus mensajes han sido de gran ayuda para la recuperación, los quiero", finaliza la ex 'Son Tentación'.

La publicación superó los 16 mil 'me gusta' y sus seguidores no dudaron en comentar sobre el tema: "Oh... Recupérate pronto Dani... Eres súper chamba pero tienes que cuidar tu salud. Un abrazo", "Cuídate mucho Dani. Muchas buenas vibras para ti. Un abrazo de oso" y "Me alegra que estés ya mejor de salud Dani, queremos verte con todas las energías que te caracterizan", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

A través de sus historias de Instagram contó que tiene que recuperarse antes de viajar y también se tomó una fotografía al lado de la enfermeras que la cuidaron.