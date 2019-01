Daniel Radcliffe y el emotivo saludo que envió a fanática de Harry Potter con cáncer terminal

Después de una larga cruzada en redes sociales como parte del movimiento Todos con Gigi, la niña mexicana Gigi, logró cumplir uno de sus sueños: recibir un saludo a través de YouTube de Daniel Radcliffe, actor quien interpretó al mago de la saga Harry Potter.

Gisel García Fomperoda es el nombre de esta pequeña oriunda de México quien lucha, desde hace dos años, contra la enfermedad de leusemia linfoblástica aguda que padece. Este cáncer terminal, a pesar de todo, no la ha amilanado. La ilusión y la emoción aún la conserva en su rostro y más cuando le hablan de la película que más le gusta: Harry Potter.

En la página de Facebook 'Todos con Gigi', sus padres hicieron público el gusto de la pequeña por la saga protagonizada por Daniel Radcliffe y los fanáticos no tardaron en hacer viral el movimiento con #TodosConGigi y #ElSueñodeGigi para que el actor pudiera conocerla y enviarle un mensaje a través de las redes sociales o un video de YouTube.

El deseo para esta niña finalmente se cumplió pues una fanática logró grabar al actor enviándole un tierno mensaje, a su salida de la obra teatral en la que está participando.

"Hola, Gigi, mucho gusto en conocerte por este medio. Espero que tengas un día increíble donde estés. Quiero mandarte mis mejores deseos y mucho cariño", dijo el intérprete de Harry Potter, disculpándose por la apariencia que tenía al terminar su obra.

El video pudo realizarse gracias a la ayuda de una señorita que se enteró del caso de Gigi en el grupo de Facebook: 'Mami Are Us'. Al conocer que el actor Daniel Radcliffe se presentaba en la obra 'The Lifespan of a Fact' en la misma ciudad en la que se encontraba su madre de visita, le pidió que consiguiera un saludo o firma para la pequeña. Este es el video compartido en redes sociales y YouTube.