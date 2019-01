Deyvis Orosco habla por primera vez de su romance con la hija de Jessica Newton [VIDEO]

Deyvis Orosco no suele conversar de su vida privada en la pantalla de televisión, pero la estrecha amistad que tiene con Tula Rodríguez hizo que hablara por primera vez de su romance con Cassandra Sánchez De Lamadrid, hija de Jessica Newton. El cantante estuvo en el set de ‘En boca de todos’ y no dudó en confesar que está enamorado de la joven.

A fines del 2018, la hija de Jessica Newton contó en Instagram que mantiene una relación amorosa con el cumbiambero dejando sorprendidos a todos sus fans pues la pareja mantuvo el romance bajo siete llaves. Este jueves, en el programa de América TV Deyvis Orosco manifestó su amor por la empresaria.

“Sí, claro que sí (estoy enamorado)”, dijo el cantante ante la pregunta de Tula Rodríguez. “Creo que más que encontrar la estabilidad lo que me ha sorprendido en esta etapa de mi vida es que las cosas llegan sin que uno las planee. Nos conocimos en el momento menos pensado y las cosas se dieron. Siempre he mantenido mi vida privada al margen de todo. A lo largo de los años aprendí que cuando uno quiere algo lo debe de cuidar. Quise compartir mi felicidad y uno no se debe estar escondiendo”, señaló en ‘En boca de todos’ muy entusiasmado.

Hace unas horas, Cassandra Sánchez De Lamadrid colgó una fotografía en Instagram y una vez más mostró su amor por el cantante de cumbia. “#7: Sonrían, vale la pena ser feliz. - Esta es una de mis fotos favoritas @deyvisorosco , love you”, señaló en la publicación la hija de Jessica Newton.



Jessica Newton habló del romance



En una entrevista telefónica con el diario Trome, la empresaria Jessica Newton se mostró feliz por la relación que tiene su hija con el cantante. Según la exreina de belleza, ellos hacen una linda pareja. “¡Son lindos! Me encantan y juntos se potencian, qué alegría verlos tan felices y enamorados...No hay mayor bendición para los padres que ver felices a tus hijos”, expresó Jessica Newton sobre el nuevo romance que ya está dando qué hablar. “Deyvis es fácil de querer, es un chico adorable”, dijo sobre el intérprete de “No te creas tan importante”.