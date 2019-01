¿Qué hay detrás de las publicaciones en las redes sociales de Juan Gabriel? [VIDEOS]

Los rumores de la reaparición de Juan Gabriel continúan siendo un misterio y más aún tras la reciente publicación en la cuenta de Twitter verificada del 'Divo de Juárez', en la que se presta para una serie de interpretaciones. "Doy gracias a dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. ¡Excelente inicio de semana!", fue el mensaje que apareció el pasado 15 de enero.

Es a raíz de este mensaje, que el medio argentino Infobae recordó una entrevista que dio el cantante mexicano en mayo de 2016, tres meses antes que se diera a conocer su muerte. Fue a las cámaras de Telemundo que Juan Gabriel se refirió a las redes sociales.

"Gracias a que me alcanzó el Internet pueden tener acceso absolutamente todos. Y aunque yo no quiera que sepan dónde estoy, ya saben donde estoy. Y afortunadamente no tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo nada, nomás me tengo yo".

Esta es la entrevista en la que Juan Gabriel se refirió a sus redes sociales

Esta entrevista fue tan comentada en su momento que el video se convirtió en viral e inclusive algunos internautas bromearon con lo dicho por el intérprete de 'Querida' y le incorporaron una frase de la canción 'Déjame vivir'. Tal fue el boom del viral que llegó a oídos de Juan Gabriel quien en algún espectáculo incorporó sus declaraciones cuando interpretó la canción en mención.

Sin embargo, en la entrevista el 'Divo de Juárez' dio a entender que él no manejaba sus redes sociales, entonces cabe la posibilidad que quien estuvo detrás de sus redes cuando él estaba vivo, aún lo estaría haciendo. Pero a pesar de todo lo que se diga, el misterio detrás de la muerte de Juan Gabriel continúa.