Magaly Medina habla de las fotos de Tilsa Lozano mostrando su derrier [VIDEO]

Hace unos años, Magaly Medina cuestionó a Tilsa Lozano por tener celulitis en su derrier y piernas, pese a que es una figura pública que se debe a su anatomía, nuevamente la conductora de TV mencionó a la exmodelo en ‘Magaly TV, la firme’ hablando de las fotografías de la exvengadora mostrando sus glúteos en Instagram.

Justamente en el programa del miércoles, la periodista mostró el perfil de Instagram de Tilsa Lozano y aseguró que le llamó mucho la atención una imagen en la que se le ve de espaldas mientras broncea su figura, imagen que fue colgada el cinco de enero del 2019.

Tilsa Lozano se tomó el tiempo para explicar que “es natural que una madre muestra su cuerpo en bikini”. “Hace mucho que no colgaba una imagen así. Soy mamá de dos hijos, soy mujer y Hoy tuve ganas de tomarme esta foto. A eso no le veo nada de malo por que una puede ser una buena madre una buena mujer una buena profesional una buena persona y amar su cuerpo ! A mis 36 años estoy orgullosa de quien soy y de cómo me veo. Algunos dirán que tengo estrías y celulitis, que estoy gorda que estoy vieja que soy señora y que no es digno mostrar mi cuerpo de esta manera, pero yo tengo otro mensaje para mis seguidoras ... quiéranse, ámense tal cual son siéntanse orgullosas de sus cuerpos de ser madre y mujer. Buena vibra para todos y a disfrutar de cada cosa maravillosa de la vida”, comentó en la publicación.

Con respecto a la publicación, Magaly Medina comentó que la exmodelo dio un “discurso para justificar la imagen”. "Mira esta foto a mí me llamó la atención porque para mostrar el po... hizo todo un discurso para justificar que estaba haciendo en esa foto. Para decir que también las mamás pueden mostrar su cuerpo, que al mostrar su cuerpo no quiere decir que uno sea mala mamá o mala mujer. ¡Tanta cosa! Yo cuando quiero mostrarme en bikini me nuestro no ma. Yo soy bien bich... Porque tanta cosa… Tilsa ha hecho su carrera en base a eso.... Bueno ahora es madre de familia”, dijo Magaly Medina en referencia a la imagen de la exmodelo.

Magaly criticó el cuerpo de Tilsa